Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор объяснила, когда начать копить пенсионные баллы

Начинать копить пенсионные коэффициенты (ИПК) в России можно с 18 лет. Такое заявление сделала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в интервью «Ленте.ру».

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Хочу подчеркнуть, что при официальном трудоустройстве этот период работы будет включен в трудовой стаж и позволит молодым людям заработать первые индивидуальные пенсионные коэффициенты. Отмечу, что стоимость 1 пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,70 рубля», — подчеркнула Перминова.

Сенатор пояснила, что для назначения пенсии по старости необходимо выполнить два основных условия: иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимально требуемое количество пенсионных коэффициентов, которое составляет 30 баллов.

Для выполнения этих требований обязательным является официальное трудоустройство, при котором работодатель выплачивает «белую зарплату» и регистрирует сотрудника в системе обязательного пенсионного страхования. Для этого у гражданина должен быть СНИЛС. При его отсутствии необходимо оформить документ в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ по месту жительства.

Что касается документального оформления трудовых отношений, продолжила она, то работодатель обязан завести работнику трудовую книжку. Для тех, кто впервые устраивается на работу с 1 января 2021 года, она ведется исключительно в электронном виде. Кроме того, Трудовой кодекс РФ разрешает трудоустройство гражданам до 18 лет, что дает им возможность начать формировать свои пенсионные коэффициенты (ИПК) уже с самого раннего возраста.

«Эти правила позволят девушкам и молодым людям, которые только закончили школу, уже сейчас устроиться на работу с соблюдением законодательных норм», — рассказала сенатор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

Узнать больше по теме
Пенсионный коэффициент: как заработать на безбедную старость
Размер пенсии россиян напрямую зависит от такого показателя, как пенсионный коэффициент. Из чего он складывается, как его увеличить и какое минимальное значение необходимо для выхода на заслуженный отдых, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше