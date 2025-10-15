Сенатор объяснила, когда начать копить пенсионные баллы

«Хочу подчеркнуть, что при официальном трудоустройстве этот период работы будет включен в трудовой стаж и позволит молодым людям заработать первые индивидуальные пенсионные коэффициенты. Отмечу, что стоимость 1 пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,70 рубля», — подчеркнула Перминова.
Сенатор пояснила, что для назначения пенсии по старости необходимо выполнить два основных условия: иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимально требуемое количество пенсионных коэффициентов, которое составляет 30 баллов.
Для выполнения этих требований обязательным является официальное трудоустройство, при котором работодатель выплачивает «белую зарплату» и регистрирует сотрудника в системе обязательного пенсионного страхования. Для этого у гражданина должен быть СНИЛС. При его отсутствии необходимо оформить документ в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ по месту жительства.
Что касается документального оформления трудовых отношений, продолжила она, то работодатель обязан завести работнику трудовую книжку. Для тех, кто впервые устраивается на работу с 1 января 2021 года, она ведется исключительно в электронном виде. Кроме того, Трудовой кодекс РФ разрешает трудоустройство гражданам до 18 лет, что дает им возможность начать формировать свои пенсионные коэффициенты (ИПК) уже с самого раннего возраста.
«Эти правила позволят девушкам и молодым людям, которые только закончили школу, уже сейчас устроиться на работу с соблюдением законодательных норм», — рассказала сенатор.
