Сенатор объяснила, когда начать копить пенсионные баллы

Что касается документального оформления трудовых отношений, продолжила она, то работодатель обязан завести работнику трудовую книжку. Для тех, кто впервые устраивается на работу с 1 января 2021 года, она ведется исключительно в электронном виде. Кроме того, Трудовой кодекс РФ разрешает трудоустройство гражданам до 18 лет, что дает им возможность начать формировать свои пенсионные коэффициенты (ИПК) уже с самого раннего возраста.