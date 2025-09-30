Сенатор объяснила, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста

«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий», — сказала она, беседуя с агентством РИА Новости.
Как отметила сенатор, ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости в течение установленного срока.
Кроме того, продолжила Косихина, нужно иметь определенное количество пенсионных баллов и страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
«Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России», — заключила она.
