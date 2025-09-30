Сенатор объяснила, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста

«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий», — сказала она, беседуя с агентством РИА Новости.