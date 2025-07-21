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Сенатор Грэм раскрыл, кого коснутся пошлины Трампа против России в 100%

Тарифы будут введены в отношении покупателей российской нефти, в том числе Китая, Индии и Бразилии, заявил Грэм. По его словам, они будут вынуждены выбирать между Россией и американской экономикой.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп введет 100-процентные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, если не будет достигнут прогресс в урегулировании на Украине согласно его ультиматуму. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (в России включен в перечень террористов и экстремистов) в эфире телеканала Fox News.

«Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия — эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процентные тарифы против всех этих стран», — сказал он.

По словам Грэма, этим странам придется выбирать между Россией и экономикой США.

Грэм — автор законопроекта о новых санкциях против России, подразумевающих пошлины в 500% на поступающую в США продукцию из стран, которые покупают нефть российского происхождения.

Трамп 14 июля заявил, что США введут вторичные пошлины против Москвы в размере 100%, если не увидят прогресса в урегулировании на Украине. Он отметил, что может ввести 100-процентные тарифы и без закона, который еще не прошел через конгресс.

По словам американского президента, Россия и Украина «были близки к сделке четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». По мнению республиканца, его дедлайн — «это не очень много», «все может произойти и раньше». CBS писал, что меры могут затронуть более десятка стран Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, которые покупают российские нефть и газ.

Трамп также грозил 100-процентными тарифами государствам БРИКС (Россия, Бразилия, Китай и Индия, упомянутые Грэмом, входят в эту организацию), если они попытаются заменить доллар в международной торговле. В Кремле говорили, что страны объединения не обсуждают создание новой валюты.

В рамках торговой войны, которую ведут США, Трамп уже анонсировал импортные пошлины против некоторых стран, включая Бразилию. Для нее с 1 августа в силу должен вступить тариф в 50%. Китаю удалось заключить с Соединенными Штатами сделку. С Индией Вашингтон также ведет торговые переговоры. В МИД государства подчеркивали, что важнейшим приоритетом правительства является обеспечение энергетических потребностей своих граждан.

Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными, отметив, что их нужно проанализировать. Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что республиканец находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и нынешнего руководства НАТО. Язык ультиматумов для Москвы неприемлем, подчеркивали в Кремле.