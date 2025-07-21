Сенатор Грэм раскрыл, кого коснутся пошлины Трампа против России в 100%

По словам американского президента, Россия и Украина «были близки к сделке четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». По мнению республиканца, его дедлайн — «это не очень много», «все может произойти и раньше». CBS писал, что меры могут затронуть более десятка стран Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, которые покупают российские нефть и газ.