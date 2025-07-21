Сенатор Грэм раскрыл, кого коснутся пошлины Трампа против России в 100%

Президент США Дональд Трамп введет 100-процентные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, если не будет достигнут прогресс в урегулировании на Украине согласно его ультиматуму. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (в России включен в перечень террористов и экстремистов) в эфире телеканала Fox News.
«Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия — эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процентные тарифы против всех этих стран», — сказал он.
По словам Грэма, этим странам придется выбирать между Россией и экономикой США.
Грэм — автор законопроекта о новых санкциях против России, подразумевающих пошлины в 500% на поступающую в США продукцию из стран, которые покупают нефть российского происхождения.
По словам американского президента, Россия и Украина «были близки к сделке четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». По мнению республиканца, его дедлайн — «это не очень много», «все может произойти и раньше». CBS писал, что меры могут затронуть более десятка стран Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, которые покупают российские нефть и газ.
Трамп также грозил 100-процентными тарифами государствам БРИКС (Россия, Бразилия, Китай и Индия, упомянутые Грэмом, входят в эту организацию), если они попытаются заменить доллар в международной торговле. В Кремле говорили, что страны объединения не обсуждают создание новой валюты.
В рамках торговой войны, которую ведут США, Трамп уже анонсировал импортные пошлины против некоторых стран, включая Бразилию. Для нее с 1 августа в силу должен вступить тариф в 50%. Китаю удалось заключить с Соединенными Штатами сделку. С Индией Вашингтон также ведет торговые переговоры. В МИД государства подчеркивали, что важнейшим приоритетом правительства является обеспечение энергетических потребностей своих граждан.