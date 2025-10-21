Сенат США в 11 раз не принял законопроект о финансировании правительства

Сенат США в очередной раз не смог утвердить законопроект о финансировании федерального правительства, предложенный республиканцами, что ведет к продолжению частичной приостановки работы государственных структур (шатдауна). Это уже 11 попытка за последние недели, окончившаяся неудачей: документ получил 50 голосов «за» при необходимых 60.