Семь лайфхаков: как сэкономить при подготовке к Новому году

В преддверии Нового года товары и продукты питания, как правило, дорожают на фоне повышения спроса на них, а также роста стоимости сырья, материалов, топлива и увеличения у производителей расходов на оплату труда
Тщательно спланируйте расходы
Прежде всего нужно извлечь опыт из прошлогодних трат. Вспомните, куда вы расходовали деньги перед праздником и какой из этого получился результат.
Далее подготовьте перечень товаров, которые точно будут необходимы для празднования Нового года, например, новая искусственная ель, гирлянда и другие украшения для квартиры. Рядом с названиями желаемых товаров укажите, сколько денег вы готовы на них потратить и подсчитайте общую сумму.
Аналогичным образом проработайте список блюд и напитков для праздничного стола. Изучите рецепты, сформируйте перечень обязательных к покупке продуктов питания с учетом тех, которые уже есть в ваших запасах. Продукты для покупки можно разделить на две категории: приобретаемые заблаговременно, например, консервы, замороженные мясо и рыба, майонез, картофель, морковь, капуста
Также составьте список подарков с примерными суммами трат на них. Напишите имена людей, которых вы планируете поздравить, и напротив каждого имени укажите, что вы хотите подарить и сколько денег готовы на это потратить.
Когда перечисленные выше списки с суммами будут готовы, рассчитайте общий бюджет. При этом не лишним будет заложить сумму на непредвиденные расходы, например, в размере 10% от бюджета.
Для подсчетов можно использовать как обычный лист бумаги, так и специальные мобильные приложения (сервисы финансового планирования), которые позволяют формировать статьи расходов, установить по ним лимиты и отследить динамику трат.
Проанализируйте цены
Стоимость товаров и продуктов питания отличается в зависимости от торговой точки. Чтобы избежать лишних трат, узнайте заранее цены в расположенных рядом с домом небольших несетевых магазинах и на рынках, а также у крупных ритейлеров и на интернет-площадках. Выберите для себя наиболее приемлемые по стоимости варианты у соответствующего продавца.
Отметим, что фирменные товары торговых сетей обычно стоят дешевле аналогов других производителей, представленных в ассортименте супермаркетов.
Не поддавайтесь предпраздничному ажиотажу
Многие продавцы перед праздниками стараются спровоцировать покупателей на импульсивные покупки, предлагая различные акции и скидки. При этом нередко они специально завышают цены в несколько раз и затем объявляют «распродажу».
Чтобы избежать лишних трат, не поддавайтесь соблазну, следуйте подготовленному списку покупок и изучайте цены. Сфотографируйте ценники или запишите стоимость товаров и затем проверьте — настоящая это скидка или акция, либо хитрый маркетинговый ход продавца.
Правильно выбирайте сувениры и подарки
Многие продавцы предлагают различные сувениры с новогодней символикой, фигурки животных года
Если вы решили порадовать своих друзей и коллег, в качестве альтернативы сувенирам можно сделать что-то душевное своими руками, например, елочные украшения, открытки с теплыми пожеланиями или испечь имбирные пряники необычной формы.
Что касается более серьезных подарков, то их целесообразно приобретать в интернете. Цены на онлайн-площадках и в интернет-магазинах нередко ниже, чем в обычных торговых точках. При этом стоимость можно сравнить с помощью различных сервисов и выбрать наиболее приемлемый вариант.
Если же вы предпочитаете покупать подарки не в сети, то делать это можно в торговых центрах. Они нередко предлагают скидки при покупке товаров в магазинах на их территории.
Сэкономить на подарках и сувенирах можно, если договориться вручать их без лишнего пафоса, например, сыграв в «Тайного Санту». Для этого каждый участник мероприятия заранее пишет на листочке свое имя и кладет его в мешочек или шапку. Потом все по очереди вытягивают эти бумажки. Кому чье имя достанется, тот тому и готовит подарок. Результаты розыгрыша нужно хранить в секрете. При этом можно установить примерную стоимость подарков и указать пожелания, что хотелось бы получить.
Возможность сэкономить на подарках также имеют люди, у которых принято встречаться с друзьями и родственниками в январе в канун новогодних каникул. Цены после Нового года начинают снижаться. Например, появляются скидки на праздничные наборы, сувениры и сладости.
Сэкономьте на упаковке
Откажитесь от дорогостоящих подарочных коробок и услуг упаковщиков. Обернуть подарки и сувениры можно самостоятельно, почерпнув идеи оформления из обучающих видео в интернете.
Выберите магазин, где подарочная упаковка стоит недорого. Купить можно сразу несколько рулонов, чтобы их хватило на все праздники в течение следующего года.
Для обертки также можно использовать подручные материалы, которые уже есть дома, например, ленты, прозрачную пленку
Пересмотрите свой гардероб
Совсем не обязательно соблюдать традицию праздновать Новый год в новой одежде. Найти вещи можно и среди уже имеющихся в вашем гардеробе. Отберите нужные предметы одежды и скомбинируйте их с аксессуарами, используя новые сочетания и небольшие трансформации.
Отмечайте дома
Празднование Нового года дома обычно обходится дешевле, чем в развлекательном заведении или на курорте. В данном случае вы не тратите деньги на дорогу, бронь места и входные билеты. Вы сами можете выбрать необходимые продукты для блюд, напитки и готовить порции в соответствии с потребностями гостей.
Для оформления квартиры вы можете использовать уже имеющиеся украшения, например, искусственную елку и игрушки к ней, гирлянды, мишуру
Также есть возможность разделить свои расходы с гостями, если договориться с ними накрыть стол вместе или чтобы каждый принес какое-то свое угощение.
Таким образом, чтобы сэкономить при подготовке к Новому году, нужно оценить свои финансовые возможности и установить ориентир в виде суммы, которую вы готовы потратить на праздник. Планирование расходов с акцентом на экономию может принести комплексный позитивный результат, а перечисленные выше приемы помогут вам подойти к тратам осознанно и уменьшить нагрузку на семейный бюджет.
