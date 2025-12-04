Семь лайфхаков: как сэкономить при подготовке к Новому году

Сэкономить на подарках и сувенирах можно, если договориться вручать их без лишнего пафоса, например, сыграв в «Тайного Санту». Для этого каждый участник мероприятия заранее пишет на листочке свое имя и кладет его в мешочек или шапку. Потом все по очереди вытягивают эти бумажки. Кому чье имя достанется, тот тому и готовит подарок. Результаты розыгрыша нужно хранить в секрете. При этом можно установить примерную стоимость подарков и указать пожелания, что хотелось бы получить.