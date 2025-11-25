Сечин назвал Россию поставщиком нефти номер один для Китая

Бизнесмен 25 ноября выступил на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
По его словам, выигрыш Китая от закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой с 2022 года составил около 20 млрд долларов.
«Российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей. За последние 10 лет благодаря своевременной переориентации на Восток Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%. Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект для Китая начиная с 2022 года составляет, по нашей оценке, порядка $20 млрд», — сказал глава «Роснефти».
При этом одним из ключевых драйверов спроса на нефть Сечин назвал сектор нефтехимии, отметив, что Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции и, по оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране более 1 млн б/с к 2030 году.
«Динамично развивается наше сотрудничество и в газовой сфере. Наша страна укрепляет свое положение в качестве крупнейшего поставщика газа в Китай с долей более 20%», — добавил Сечин.
От отметил, что Россия обеспечивает более четверти импорта угля в Китай, а угольная сфера «обретает второе дыхание». «В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации. В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, “перед тем как отказываться от старого необходимо сперва создать новое”, — подчеркнул глава компании.
Российско-Китайский энергетический бизнес-форум является важной институциональной платформой практического сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики, в рамках которой обсуждаются и вырабатываются предложения по мерам, призванным содействовать реализации совместных проектов и увеличению объема инвестиций в отрасль.
Форум учрежден в июле 2018 года по поручению Президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
