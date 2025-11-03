Сделать кадры: в России сформировался новый тренд на рынке труда

В России формируется новый тренд на рынке труда: резко вырос спрос на специалистов по 3D-печати и интернету вещей (IoT) — различных устройств с онлайн-датчиками, выяснили «Известия». В отдельных регионах интерес к проектировщикам этих направлений вырос на 11−41%. Эксперты связывают эту тенденцию с импортозамещением, цифровизацией промышленности и ростом внутреннего технологического производства, что усилило потребность в инженерах и разработчиках. Какие еще профессии сейчас востребованы — в материале «Известий».
На каких специалистов есть спрос на рынке труда
В России формируется новый технологический тренд на рынке труда: растет интерес работодателей к специалистам, работающим на стыке цифровых технологий, производства и виртуальной среды. Особенно заметно увеличился спрос на экспертов в сфере 3D-печати, интернета вещей (IoT), а также проектировщиков виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), рассказала «Известиям» директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.
Стремительно набирает обороты направление, связанное с 3D-печатью. Профессия проектировщика аддитивных технологий больше не выглядит нишевой: такие специалисты создают цифровые модели и управляют высокоточным оборудованием для печати самых разных объектов — от предметов интерьера и медицинских протезов до элементов зданий и промышленных деталей, отметила она.
— С начала года в России опубликовано около 1 тыс. вакансий в этой области. Основной спрос формируют Москва (41% всех предложений) и Санкт-Петербург (15%), а третью позицию занимает Свердловская область (11%), где активно развивается промышленный и технологический сектор, — сказала Мария Игнатова.
Также она отметила и интерес к кадрам, работающим в сфере интернета вещей. Инженеры и разработчики IoT создают экосистемы умных устройств, способных обмениваться данными и автономно взаимодействовать — будь то промышленные комплексы, системы безопасности, устройства умного дома или инфраструктурные решения для городов.
С начала года на рынке появилось порядка 400 вакансий, и больше всего специалистов требуются в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится около половины всех запросов. Существенный спрос также отмечается в Новосибирской области и Владивостоке, где активно формируются центры притяжения для высокотехнологичных проектов, подчеркнула специалист.
В пресс-службе Positive Technologies рассказали «Известиям», что рост количества IoT-устройств усиливает угрозы как для пользователей, так и для бизнеса. Эксперты компании ранее прогнозировали увеличение атак на интернет вещей, и сегодня это подтверждается: уязвимые устройства и протоколы становятся постоянными целями киберпреступников. Особенно критична безопасность в промышленном IoT и развивающихся системах умных городов, включая цифровизацию многоквартирных домов.
На фоне таких рисков профессия специалиста по безопасности IoT становится особенно востребованной — именно эти эксперты способны защищать как отдельные квартиры, так и масштабные городские и промышленно-технологические системы, отметили в компании.
«Известия» пообщались с одним из 3D-проектировщиков. Михаил Ларькин в этой профессии с 2019 года, работает на себя. Он рассказал, что основная обязанность — следить за техническим состоянием 3D-принтера как за полноценным станком. Нужно заранее проводить обслуживание: смазывать механизмы, проверять подшипники и расходники.
По его словам, уход за 3D-принтером можно сравнить с уходом за автомобилем: при регулярном обслуживании оборудование работает исправно, а при игнорировании возникают проблемы. Он подчеркнул, что важно использовать качественный пластик — печать дешевыми материалами приводит к низкому качеству изделий, как если бы в автомобиль ставили недорогие детали.
— Принтеру нужно «объяснить», как именно печатать деталь: при ошибках в настройках качество будет низким, а в отдельных случаях оборудование можно даже повредить, — сказал он.
Говоря о профессии, он отметил, что она актуальна, однако конкуренция уже достаточно высокая, как и в любой развивающейся сфере.
Мария Игнатова отметила, что вопрос об устаревании профессий сложный: на него влияют дефицит навыков, демография, престижность специальностей, региональные и отраслевые особенности. По ее словам, нельзя просто утверждать, что, например, бухгалтеры или грузчики скоро исчезнут из-за роботов. Однако эксперт добавила, что в ряде сфер наблюдаются избыток кадров на младших позициях и автоматизация рутинных задач. Поэтому соискателям стоит обновлять навыки, особенно в профессиях, затронутых автоматизацией: оператор call-центра, офис-администратор, делопроизводитель, копирайтер, переводчик, ивент-менеджер, дизайнер, тестировщик, ретушер, SMM-менеджер, методист и казначей.
Цифровизация способствует появлению новых профессий даже в традиционных отраслях. По данным Российского экологического оператора (РЭО), озвученным 1 ноября по итогам III международного конгресса «Русский инженер» в МГТУ им. Н. Э. Баумана, в ближайшие годы наиболее востребованными экологическими профессиями станут специалисты по анализу данных, архитекторы цифровых двойников природных систем и инженеры, работающие с технологиями дистанционного зондирования Земли.
Как сказал «Известиям» инженер-разработчик одного из крупных банков, сегодня умение быстро осваивать новые технологии актуально даже в тех сферах, которые и без того считаются «передовыми». Например, IT-специалисты уже начали активно осваивать нейросети, чтобы конкурировать на рынке, отметил собеседник.
Почему возникают новые профессии
Инвестиции в цифровизацию, по прогнозам, приблизятся к 6 трлн рублей в 2025 году — это беспрецедентный объем, заявил эксперт по цифровым коммуникациям Ярослав Мешалкин. Масштабная программа импортозамещения обязала субъекты критической информационной инфраструктуры перейти на отечественные решения, что стимулировало спрос на технологические кадры во всех сегментах экономики.
— VR- и AR-решения в России активно внедряются преимущественно в B2B-сегменте. Крупные компании используют виртуальную реальность для обучения персонала, промышленной визуализации и медицинских симуляторов. Это неслучайно — корпоративный сегмент составляет свыше 70% всего рынка VR/AR в РФ, — сказал Ярослав Мешалкин.
По его словам, 3D-печать становится критической технологией в авиакосмической отрасли, медицине и ювелирной промышленности. IoT-решения внедряются в масштабах целых городов.
Рынок образовательных услуг быстро адаптировался к новому спросу, подчеркнул Ярослав Мешалкин. По VR/AR-разработке предлагают курсы от крупных онлайн-платформ, хотя обучающиеся не всегда довольны их качеством. 3D-печати обучают, например, профильные вузы: МИСИС, МАИ, РЭУ им. Плеханова и др. IoT-образование предлагается на нескольких уровнях — от школьных программ до магистратуры в ведущих вузах.
В зарплатах многое зависит от уровня знаний специалиста, заявила основательница Breaking Trends Юлия Загитова. Например, Junior VR/AR-разработчик в Москве или Санкт-Петербурге может рассчитывать на зарплату 120−150 тыс. рублей. А вот Senior — уже на 250−400 тысяч + бонусы. Зарплаты специалистов по 3D-печати стартуют примерно с тех же значений. В то время как IoT-инженеру на начальном уровне могут предложить до 200 тыс. в месяц и 300 - 500 тыс. для Senior.
Сегодня ценятся не просто исполнители, а создатели новых технологических сред — специалисты, способные объединить инженерное мышление, аналитические навыки и творческий подход, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
— Россия постепенно выстраивает собственную экосистему цифрового инжиниринга, и востребованность специалистов, работающих с VR, IoT и аддитивными технологиями, напрямую связана с задачами технологического суверенитета. Эти профессии становятся ключевыми в проектах умных городов, промышленной автоматизации, образования и медицины, где цифровые технологии меняют привычные процессы, — сказал он.
С другой стороны, по его словам, снижение интереса к ряду традиционных профессий, особенно в сфере обслуживания и коммуникаций, говорит о масштабном переходе к автоматизации рутинных задач.
Главная задача государства и бизнеса — создать условия, при которых люди смогут своевременно осваивать новые компетенции и оставаться востребованными. Для этого важно развивать систему дополнительного образования, цифровых акселераторов и отраслевых чемпионатов, где формируются специалисты будущего, резюмировал он.