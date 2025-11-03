Сделать кадры: в России сформировался новый тренд на рынке труда

В зарплатах многое зависит от уровня знаний специалиста, заявила основательница Breaking Trends Юлия Загитова. Например, Junior VR/AR-разработчик в Москве или Санкт-Петербурге может рассчитывать на зарплату 120−150 тыс. рублей. А вот Senior — уже на 250−400 тысяч + бонусы. Зарплаты специалистов по 3D-печати стартуют примерно с тех же значений. В то время как IoT-инженеру на начальном уровне могут предложить до 200 тыс. в месяц и 300 - 500 тыс. для Senior.