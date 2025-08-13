СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке

«Самый дорогой предмет из канцтоваров, заказанный на доставку: шариковая ручка Montegrappa — стоимостью 316 520 рублей. Самый дешевый товар: тетрадь школьная, 12 листов, линейка — 2,95 рубля», — говорится в сообщении, которое приводит ПРАЙМ.
Так в компании ответили на вопрос, какой самый дорогой и дешевый предметы из канцтоваров заказали на доставку у компании.
В СДЭК отметили, что при заказе тетрадей чаще всего люди заказывают их без привязки в какому-то конкретному цвету (90% по данным доставки СДЭК). Именно зеленые приобретают лишь 3%, согласно данным заказов компании, и 1% выбирает категорию белых тетрадей. Похожая ситуация и с пеналами: наиболее часто в СДЭК заказывают пеналы без определенного цвета (80% заказов), черные пеналы составляют 6% от доставки, а синие — 4%.
Портфели в преддверии 1 сентября выбирают без фильтра точного цвета (56% заказов). Четверть заказов составляют рюкзаки черного цвета, 6% — серые.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.