СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке

В СДЭК отметили, что при заказе тетрадей чаще всего люди заказывают их без привязки в какому-то конкретному цвету (90% по данным доставки СДЭК). Именно зеленые приобретают лишь 3%, согласно данным заказов компании, и 1% выбирает категорию белых тетрадей. Похожая ситуация и с пеналами: наиболее часто в СДЭК заказывают пеналы без определенного цвета (80% заказов), черные пеналы составляют 6% от доставки, а синие — 4%.