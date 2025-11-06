Сдали бронь: выходцы из Google решили продать сервис «Островок»

Продажа связана с тем, что собственники «давно не живут в России» и развивают аналогичные проекты на зарубежных рынках, сказал совладелец крупного туроператора. У ETG несколько серьезных проектов в сегменте travel-tech: платформа бронирования для туристических агентств RateHawk, сервис бронирования отелей для частных путешественников ZenHotels и корпоративная платформа для бизнес-путешествий Roundtrip, говорится на ее сайте. В 2024 году валовая сумма транзакций через платформы (gross transaction value, GTV) составила около $3,7 млрд, сообщала ETG.