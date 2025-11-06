Ричмонд
Сдали бронь: выходцы из Google решили продать сервис «Островок»

Среди интересантов на компанию — «Яндекс» и «Турмашина», связанная с Игорем Ротенбергом.

Источник: John/CC0

Сервис бронирования отелей «Островок» выставлен на продажу, узнали «Известия». Американская Emerging Travel Group, основанная выходцами из Google Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским, намерена до конца 2026 года продать одного из лидеров российского тревел-рынка бронирования. Им уже интересовалась «Турмашина», связанная с сыном миллиардера Аркадия Ротенберга Игорем, а также «Яндекс», говорят источники редакции. О какой сумме сделки может идти речь и почему создатели сервиса избавляются от российских активов — в материале «Известий».

«Островок» может сменить владельца

Emerging Travel Group (ETG), основанная бывшими сотрудниками Google Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским, намерена до конца 2026 года продать сервис онлайн-бронирования отелей и объектов размещения «Островок». Об этом «Известиям» рассказал совладелец крупного туроператора, работающего с этим ресурсом, инвестбанкир и источник, близкий к основателям ETG. Представитель сервиса от комментариев отказался. Связаться с Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским «Известиям» не удалось. В ETG на запрос не ответили.

Тревел-ресурс был основан в 2010 году. Компания предоставляет пользователям доступ к бронированию 2,9 млн отелей и других средств размещения в России и за рубежом. В экосистему сервиса также входит решение для корпоративных клиентов «Островок Командировки», B2B-платформа для агентств и отельеров, а также система Extranet, позволяющая объектам размещения напрямую управлять бронированиями и тарифами. Ежемесячная посещаемость сайта, по собственным данным компании, превышает 23 млн, а количество мобильных установок приложения — 9,5 млн.

По итогам 2024 года доля сервиса на рынке онлайн-бронирований отелей составила 21,5%, следует из данных платформы для гостиничного бизнеса TravelLine. Наибольшая — у «Яндекс Путешествий» — 29,2%. В тройке лидеров также Bronevik.com (входит в MTC) — 9,4%, по данным TravelLine.

Первый крупный раунд привлечения инвестиций компания провела в 2011—2012 годах от фондов Accel Partners, General Catalyst и ряда частных инвесторов на сумму в $13,5 млн. В марте 2013-го компания объявила о привлечении $25 млн от фонда General Catalyst Partners, а среди соинвесторов были Accel Partners, Frontier Ventures и миллиардер Юрий Мильнер. В июне 2014-го фонд Vaizra Capital, принадлежащий сооснователям «ВКонтакте» Вячеславу Мирилашвили и Льву Левиеву, инвестировал в «Островок» около $12 млн. После этой сделки совокупный объем привлеченных инвестиций в компанию превысил $50 млн.

Консолидированную финансовую отчетность российский тревел-сервис не раскрывает. Согласно данным РСБУ, по итогам 2024-го совокупная выручка двух его юрлиц составила 9,7 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Чистый убыток ООО «Бронирование гостиниц» составил 519,9 млн против прибыли в 404 млн годом ранее. Чистая прибыль второго юрлица («Агентика тревэл») выросла год к году в 1,8 раза, до 405,7 млн рублей.

ETG зарегистрирована в Уилмингтоне, США. Она контролирует сервис бронирования через офшор «Малетто инвестментс лимитед», говорят источники «Известий». Эта компания зарегистрирована в ОАЭ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Эксперты оценивают стоимость бизнеса по-разному. По данным руководителя департамента M&A BGP Capital Ивана Пешкова, с учетом долговой нагрузки она может составлять 8−10 млрд рублей. В то же время генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит о сумме в 30−35 млрд.

Почему продают тревел-сервис

Продажа связана с тем, что собственники «давно не живут в России» и развивают аналогичные проекты на зарубежных рынках, сказал совладелец крупного туроператора. У ETG несколько серьезных проектов в сегменте travel-tech: платформа бронирования для туристических агентств RateHawk, сервис бронирования отелей для частных путешественников ZenHotels и корпоративная платформа для бизнес-путешествий Roundtrip, говорится на ее сайте. В 2024 году валовая сумма транзакций через платформы (gross transaction value, GTV) составила около $3,7 млрд, сообщала ETG.

В 2022 году основатели сервиса разделили бизнес на российский и зарубежный, уточнил источник, знакомый с планами компании. По его словам, попытки продажи сопровождались корпоративным конфликтом между бенефициарами и СЕО ETG Феликсом Шпильманом из-за разногласий в перспективах развития этого ресурса.

«Островок» достиг своего «потолка» роста, став одним из лидеров рынка онлайн-бронирования, поэтому наиболее выгодно реализовать его сейчас, добавил инвестбанкир, знакомый с планами компании.

Кому интересен актив

Интерес к покупке актива проявлял холдинг «Турмашина» (занимается созданием цифровых продуктов для рынка туризма), связанный с сыном миллиардера Аркадия Ротенберга Игорем, сказал источник «Известий», близкий к компании. Но сторонам не удалось договориться, уточнил он. В «Турмашине» на запрос «Известий» не ответили.

Среди других интересантов на сервис совладелец одного их крупных туроператоров называет «Яндекс». Представитель «Яндекс Путешествий» от комментариев отказался.

Покупателем платформы могут быть компании, уже имеющие в своем портфеле активы на рынке travel-tech — Wildberries, Ozon, Avito и VK, полагает Иван Пешков. По его словам, российский рынок после ухода зарубежных Booking и Airbnb перераспределился между отечественными компаниями. «Островок» представляет интерес и для экосистемных игроков — «МТС Travel» и «Т-Банк», считает Михаил Бурмистров.

Рынок аренды туристического жилья по итогам 2025 года составит около 1,3 трлн рублей, из которых 650 млрд рублей — сегмент онлайн-бронирований, прогнозирует директор сервиса «Авито Путешествия» Артем Кромочкин. В то же время сфера этого рынка, по его словам, пока «далека от насыщения». Технологическая трансформация и растущий потребительский спрос открывают для онлайн-сервисов перспективы значительного роста и развития, полагает эксперт.

