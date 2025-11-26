Сдаче не надо: как работает теневой рынок аренды жилья

В отдельных сегментах рынка арендного жилья доля неплательщиков налогов может достигать 70−80%, рассказали «Известиям» эксперты. Об объеме теневого рынка более 50% заявили и в Госдуме. За счет этого бюджет недополучает отчисления, арендаторы остаются без гарантий, а у региональных властей нет четкого понимания, сколько людей проживает у них на территории. При этом рынок как долгосрочной, так и посуточной аренды быстро растет — в 2025 году объем предложения вырос на 30−50%. Однако снизить число сдающих квартиры в серую пока не удается. В ФНС уже заявили, что будут отслеживать объявления на платформах по сдаче жилья. О том, как работает теневой рынок, — в материале «Известий».