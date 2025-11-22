«Щелкунчик»: сказка на монетах

Партию Дроссельмейера в 1892 году танцевал пантомимный артист Тимофей Стуколкин, которому тогда было 63 года. В сцене, изображенной на монете, рядом с Дроссельмейером и Щелкунчиком — Клара, роль которой исполнила 12-летняя Станислава Белинская. Ее талант впоследствии заметил сам император Александр III и после одного из спектаклей даже побеседовал с ней об испытании славой.