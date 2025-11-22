«Щелкунчик»: сказка на монетах

На миниатюрной золотой монете изображен «игрушечный» танец деревянного Щелкунчика из первого акта одноименного балета.
Петр Ильич Чайковский
Более 100 лет самый новогодний балет «Щелкунчик» не сходит с театральной сцены. Раз за разом постановка приобретает новые формы, балетмейстеры всего мира ищут оригинальные подходы, но одно всегда остается неизменным — музыка Петра Чайковского.
В день премьеры «Щелкунчика» публика была покорена силой звучания оркестра. Особое внимание привлек клавишный металлофон — челеста. Как было написано в либретто Мариуса Петипа, инструмент подражает «звуку падающих капель».
Мариус Петипа
За либретто и хореографический сценарий «Щелкунчика» взялся Мариус Петипа. Правда, в основу он положил не оригинальную сказку немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, а ее французский пересказ, сделанный Александром Дюма-отцом.
Изначально планировалось, что ставить «Щелкунчика» будет сам Петипа, но он передал работу своему ассистенту — Льву Иванову, который привнес в балет собственные режиссерские находки.
Магия театра
Новогоднюю постановку собирались показать в декабре 1891 года. Однако Чайковскому потребовалось больше времени для работы — и премьеру перенесли на год. Первый раз Щелкунчик сразился с Мышиным королем на сцене Мариинского театра 6 (18) декабря 1892 года.
В тот вечер публику ждала двойная премьера творений Чайковского. Сначала — как в парижской Гранд-Опера — показали одноактную оперу «Иоланта» (на монете слева), а после — балет «Щелкунчик» (справа).
Принц
В премьерной постановке 1892 года роль Щелкунчика исполнял 17-летний Сергей Легат, ставший одним из лучших танцоров своего времени. Позднее партию Принца-Щелкунчика стали танцевать взрослые артисты балета.
Для постановки 1966 года в Большом театре, где Принцем был Владимир Васильев, балетмейстер Юрий Григорович и художник Симон Вирсаладзе придумали для новой версии балета образ танцующих канделябров — они создавали торжественную атмосферу воображаемого храма, где происходило обручение главных героев.
Бал у елки
Многофигурная композиция на монете воссоздает сцену из первого действия балета — детский праздник у рождественской елки. Центральные партии на премьере исполняли именно дети, что многим показалось весьма смелым шагом. Но юные воспитанники Императорского театрального училища (сегодня — Академия русского балета имени Вагановой) успешно справились с задачей и, судя по воспоминаниям участников премьеры, даже получили в подарок от композитора по коробке «прекрасных конфет».
Еще одна немаловажная героиня первого акта — елка. Она вырастала прямо во время действа и становилась такой огромной, что в роли елочных игрушек могли выступать артисты.
Чародей Дроссельмейер
Настоящее рождественское чудо являет зрителю добрый чародей Дроссельмейер. Когда один из мальчишек ломает Щелкунчика, Дроссельмейер приходит на помощь и чинит его на радость главной героине. Интересно, что у Гофмана и Дюма девочку звали Мари, на премьере балета она была Кларой, а в более поздних отечественных постановках стала Машей.
Партию Дроссельмейера в 1892 году танцевал пантомимный артист Тимофей Стуколкин, которому тогда было 63 года. В сцене, изображенной на монете, рядом с Дроссельмейером и Щелкунчиком — Клара, роль которой исполнила 12-летняя Станислава Белинская. Ее талант впоследствии заметил сам император Александр III и после одного из спектаклей даже побеседовал с ней об испытании славой.
Мышиный король
Сражение Щелкунчика и Мышиного короля было самой массовой сценой постановки. Для изображения полномасштабной сказочной битвы в Императорском театральном училище не хватило учеников, и в «мышиную армию» набрали мальчиков-кадетов из школы лейб-гвардии Финляндского полка, которая находилась по соседству.
На серебряной памятной монете запечатлен поединок предводителей двух сказочных армий. Позади Щелкунчика — оловянные солдатики, а из-за спины Мышиного короля выглядывают гвардейцы-грызуны.
Вальс цветов
После всех испытаний, победив Мышиного короля, Щелкунчик превращается в Принца, и герои отправляются в сказочный город Конфитюренбург, целиком построенный из сладостей. Здесь происходит главное событие бала — знаменитый «Вальс цветов», который изначально называли «Золотым вальсом», потому что на премьере его танцевали в золотых костюмах.
Изменились и участники кульминационного адажио — раньше его исполняли фея Драже и ее кавалер Коклюш, а в современных постановках танцуют главные герои.
Эпилог
В финале девочка, пробудившись от сказочного сна, сидит около рождественской елки с куклой Щелкунчиком в руках. Такой сцены не было в премьерной постановке балета — она появилась в новой версии Большого театра 1966 года, а еще через 30 лет стала элементом композиции на памятной монете.
Сценическая судьба «Щелкунчика» долгая и разнообразная. Первая постановка продержалась в репертуаре Мариинского театра больше 30 лет, пережив саму Российскую империю. У балета рекордное количество интерпретаций — как классических, так и новаторских.