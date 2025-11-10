Сбытовая техника: в России начинаются предновогодние распродажи

В России с 11 ноября начнутся предновогодние массовые распродажи. Скидки по ряду категорий товаров могут оказаться в 2−2,5 раза выше прошлогодних и достигать 50%, рассказали «Известиям» участники рынка. Особенно заметное снижение цен ожидается в сегменте электроники: подешевеет мелкая бытовая техника известных брендов, дорогие смарт-часы, смартфоны и др. Основной причиной эксперты называют переполненные склады. Распродажи становятся длиннее, а покупатели начинают искать выгодные предложения еще до их официального старта.
На сколько упадут цены на сезонных распродажах
В этом году ритейлеры существенно увеличили скидки на ноябрьской распродаже. По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на технику они достигают 20−25%, тогда как годом ранее средний уровень скидок составлял около 10%. Снижение спроса на премиальные товары вынуждает магазины делать максимальные скидки для реализации продукции, объясняет эксперт. Особенно это касается фенов Dyson, смартфонов дороже 80 тыс. рублей и умных часов свыше 50 тыс. В «М. Видео-Эльдорадо» скидки на отдельные позиции достигают 70%, сообщил представитель компании.
На Wildberries сохраняется высокий интерес россиян к распродажам, сообщили в пресс-службе Wildberries&Russ. Быстрее всего растут продажи праздничных товаров, что связано с подготовкой к Новому году. Также маркетплейс фиксирует высокий спрос на ноутбуки и телевизоры, которые в этом году предлагаются с «хорошей скидкой», отметил представитель онлайн-платформы. Рост продаж в этих категориях с 28 октября по 6 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил от 30 до 100%.
На осенних распродажах 2025 года самые значительные скидки приходятся на категории мелкой бытовой техники, смартфонов, аксессуаров для мобильных устройств, а также на товары для новогодних праздников, сообщил представитель Ozon. По его словам, отдельные позиции продаются с дисконтом до 90%.
Покупательское поведение также меняется: всё больше клиентов используют распродажи для оптовых закупок — в первую очередь товаров повседневного спроса и сезонной продукции, включая продукты питания и зимние шины, отметил представитель маркетплейса. В результате среднее количество заказов на одного пользователя увеличилось на 48% в годовом выражении, добавили в компании.
Ритейлеры вынуждены освобождать склады от излишков товара на фоне падающего спроса, добавил Эльдар Муртазин. По его словам, обслуживание складов требует значительных оборотных средств.
Согласно опросу BCG, 77% покупателей откладывают покупки, чтобы воспользоваться преимуществами «Черной пятницы» и других акций. Растет число потребителей, которые заранее планируют обновление техники, сравнивают предложения и ждут оптимальных условий, отметил представитель «М. Видео-Эльдорадо». По его данным, средний чек на электронику и бытовую технику в каналах продаж остается на уровне прошлого года. Это говорит о стабильном интересе клиентов ко всему ассортименту, добавил он.
Предновогодние распродажи приобрели «особое значение» в условиях сдержанного спроса, отмечает в отчете BCG. В то же время большинство опрошенных (81%) выразили обеспокоенность ростом цен на основные товары в период акций.
Сколько продлится период распродаж
Главные тренды этого сезона — удлинение периода распродаж и более осознанный подход покупателей к выбору товаров, отметил представитель «М. Видео-Эльдорадо». Продавцы начали заранее готовиться к ноябрьским акциям: пик интереса фиксируется уже с первых чисел месяца, уточнил он.
Зачастую скидки начинают появляться еще в октябре, но самые заметные акции приходятся на ноябрь, добавил представитель «Яндекс Маркета». Покупатели это знают и заранее ищут нужные товары, чтобы не упустить выгодные предложения, пояснил он.
В этом году распродажи «11.11» и «Черная пятница» на Ozon пройдут друг за другом и продлятся до 3 декабря — на неделю дольше, чем в 2024-м, сообщил представитель маркетплейса.
Предварительная подготовка к распродажам сегодня стала общемировым трендом. Согласно опросу Boston Consulting Group, около 60% потребителей в Европе, США и Австралии начинают искать выгодные предложения уже в октябре или начале ноября. Почти треть респондентов (31%) подходят к акциям «уже точно зная, какой бренд и товар хотят приобрести», отмечается в исследовании.
При этом доверие к ценам во время распродаж сильно различается по поколениям: более половины представителей поколения Z (56%) уверены в их достоверности, тогда как среди беби-бумеров этот показатель составляет всего 38%, подсчитали эксперты логистической компании DHL.
Высокий интерес к онлайн-распродажам поддерживается растущими маркетинговыми расходами маркетплейсов, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В то же время в традиционной рознице активность ритейлеров снижается, и многие не планируют проводить отдельные масштабные акции к ноябрьским распродажам. По его словам, это связано с недоверием большинства россиян к реальному снижению цен в офлайне во время подобных мероприятий.
На фоне изменений на рынке труда и экономической ситуации россияне всё чаще откладывают некоторые покупки, отметил эксперт. Вместе с тем представители поколения зумеров, у которых «сильно возросли доходы», тратят деньги активнее других, подчеркнул эксперт. По его словам, эта возрастная группа практически не заинтересована в накоплении средств. В некоторых аспектах их покупательная активность выше, чем у других возрастных категорий с более высоким уровнем дохода, объяснил Михаил Бурмистров. Так, зумеры чаще посещают кофейни и рестораны и сильнее реагируют на модные тренды, заключил он.