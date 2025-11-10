Сбытовая техника: в России начинаются предновогодние распродажи

На Wildberries сохраняется высокий интерес россиян к распродажам, сообщили в пресс-службе Wildberries&Russ. Быстрее всего растут продажи праздничных товаров, что связано с подготовкой к Новому году. Также маркетплейс фиксирует высокий спрос на ноутбуки и телевизоры, которые в этом году предлагаются с «хорошей скидкой», отметил представитель онлайн-платформы. Рост продаж в этих категориях с 28 октября по 6 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил от 30 до 100%.