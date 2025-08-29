Сборы акцизов на жидкости для вейпов рухнули на 96%

Узнать больше по теме

Акциз: как рассчитать и уплатить косвенный налог

Покупая товары, каждый из нас платит не только цену, установленную совместно производителем и продавцом, а иногда и государством, но и косвенные налоги. Один из них — акцизный сбор. Расскажем, в какие товары включен акциз, как рассчитывается и уплачивается этот налог, а также перечислим его виды.