Сбереги смолоду: в РФ хотят адаптировать пенсионные портфели под возраст клиентов

В России предложили разрешить пенсионным фондам формировать инвестиционные портфели с учетом возраста клиентов. С такой инициативой представители «Т-Пенсии» выступили на встрече с ЦБ. Сейчас в активах преобладают корпоративные облигации и ОФЗ. Однако переход к адаптивной стратегии может повысить доходность длинных инструментов на 0,7−1,7 п.п. в год. Молодым участникам предлагается увеличивать долю акций и других потенциально доходных вложений, а по мере приближения к пенсии постепенно переводить средства в более консервативные и надежные инструменты. Как этот подход может повлиять на фондовый рынок и повысит ли он интерес к долгосрочным инвестициям — в материале «Известий».