Сбербанк увеличил ставки по вкладам

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сбербанк с 21 октября увеличивает ставки по вкладам на 0,5−2,1 процентных пункта, за три дня перед заседанием ЦБ РФ, максимальная для обычных клиентов теперь составит 16% годовых на 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters

«С 21 октября 2025 года “Сбер” увеличивает ставки по вкладам. Выгоднее всего открыть вклад на 3 месяца: здесь ставки наиболее высоки, и банк добавил к ним еще 0,5 процентных пункта. Теперь максимальная ставка по вкладу в “Сбере” на “новые деньги” или с учетом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых», — сказано в сообщении.

Также указывается, что для клиентов уровня «СберПремьер» максимальная ставка составит 16,1%, для клиентов «СберПервый» — 16,2%.

«Сбер» отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках — от 5 месяцев до 1 года. Рост составил от 1 до 2,1 процентных пункта, что сделает такие вклады более привлекательными для клиентов, которые планируют долгосрочные накопления", — сообщили в банке.

Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку — третий раз подряд, на 1 процентный пункт — до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.

Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.

Компания «Сбербанк»: достижения и перспективы развития в 2025 году
Один из крупнейших и старейших финансовых институтов России — компания «Сбербанк». Познакомимся с важной информацией о ней, основными финансовыми показателями, а также дадим прогноз эксперта о стоимости акций в 2025 году.
