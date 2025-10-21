Сбербанк увеличил ставки по вкладам

«С 21 октября 2025 года “Сбер” увеличивает ставки по вкладам. Выгоднее всего открыть вклад на 3 месяца: здесь ставки наиболее высоки, и банк добавил к ним еще 0,5 процентных пункта. Теперь максимальная ставка по вкладу в “Сбере” на “новые деньги” или с учетом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых», — сказано в сообщении.