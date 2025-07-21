Сбербанк снизил ставки по вкладам накануне заседания ЦБ

С 19 июля Сбербанк снизил ставки по вкладам линеек «Лучший%» и «СберВклад» на срок свыше пяти месяцев, следует из обновленных тарифов на сайте кредитной организации.
По вкладу «Лучший %» максимальная ставка осталась без изменений и составляет 18% годовых, однако теперь она действует только на срок четыре месяца. На остальных сроках ставки составляют:
- на один и два месяца — 16% годовых (без изменений);
- на три месяца — 17% (без изменений);
- на пять-восемь месяцев — 15,5% (-1,5−2,5 п.п.);
- на девять месяцев-один год — 14% (-2 п.п.);
- на полтора и два года — 10% (-1,5 п.п.);
- на три года —7,5% (-1,5 п.п.).
Повышенные ставки действуют на новые деньги — средства, которых не было на вкладах и накопительных счетах в «Сбере» в последние два месяца. Ставки указаны с учетом выплаты процентов в конце срока, с ежемесячной выплатой процентов ставки будут варьироваться в диапазоне 6,75% — 17,6% годовых в зависимости от срока.
По депозиту «СберВклад» для всех клиентов доходность снижена аналогично, однако повышенные ставки действуют при выполнении следующих условий:
- сумма вложений — от ₽1 млн;
- выплата процентов в конце срока и оформление онлайн;
- с учетом надбавок 0,7 п.п. за подписку «СберПрайм», за получение зарплаты или пенсии на карту банка, за покупки от ₽30 тыс. в месяц или за остатки на накопительных счетах от ₽100 тыс.
Кроме вышеперечисленных надбавок ставки по вкладу зависят от суммы, срока, способа оформления вклада (онлайн или в отделении) и способа выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока вклада. Вклад можно открыть как на старые, так и на новые деньги и пополнять. Максимальная ставка при выполнении условий составит 18% годовых на сроке четыре месяца.
В последний раз кредитная организация предупреждала о снижении ставок по тем же сберегательным продуктам в конце июня.
«РБК Инвестиции» подсчитали среднюю максимальную ставку по вкладам в топ-10 крупнейших банков. На 21 июля в зависимости от срока она составляет:
- на три месяца — 17,55% (-0,33 п.п. за неделю, с 14 июля);
- на шесть месяцев — 16,78% (-0,63 п.п.);
- на один год — 15,69% (-0,35 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитывались вклады на сумму от ₽100 тыс. без дополнительных условий, кроме новых денег/новых клиентов. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.
На 21 июля, по данным ежедневного индекса FRG100, в 85 крупнейших банках средняя ставка по вкладам на сумму от ₽100 тыс. в зависимости от срока составляет:
- на один месяц — 14,97% (-0,07 п.п. за неделю);
- на три месяца — 15,65% (-0,24 п.п.);
- на шесть месяцев — 15,28% (-0,27 п.п);
- на год — 14,09 (-0,34 п.п.).
- на три года — 10,87% (-0,11 п.п.).
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», на прошедшей неделе, с 14 по 20 июля, еще четыре банка из топ-10 изменили ставки или условия по сберегательным продуктам:
Т-банк снизил ставки по вкладам с пополнением и без пополнения, уменьшив максимальную ставку по вкладам в рублях до 17,4% годовых;
Газпромбанк запустил накопительный счет «Простой доход» со ставкой 18% годовых, а также снизил ставки по всей линейке вкладов до года;
МКБ повысил ставку по полугодовому вкладу «МКБ. Перспектива» до 18,5% годовых;
ВТБ снизил ставки по «ВТБ-Вкладу» на всех сроках, тем самым опустив максимальную ставку до 17,3% годовых.
Также Россельхозбанк предупредил клиентов о снижении приветственной ставки по накопительному счету «Мой счет» до 18% годовых с 1 августа.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.