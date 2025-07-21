Сбербанк снизил ставки по вкладам накануне заседания ЦБ

Кроме вышеперечисленных надбавок ставки по вкладу зависят от суммы, срока, способа оформления вклада (онлайн или в отделении) и способа выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока вклада. Вклад можно открыть как на старые, так и на новые деньги и пополнять. Максимальная ставка при выполнении условий составит 18% годовых на сроке четыре месяца.