Сбербанк: ипотечники гасят кредит на вторичку всего за два с половиной года

«Кредитные обязательства, взятые на покупку вторичного жилья, по факту погашаются в среднем в течение двух с половиной лет. За квартиры в новостройках кредитополучатели рассчитываются за почти девять лет. Почему такой разбег? Потому что на новое жилье берется льготная ипотека, воспользоваться ее возможностями граждане стараются по максимуму. Если и появляются средства на досрочное погашение, их с большей вероятностью положат на депозит и сыграют на разнице ставок», — пояснил он.
При этом, по словам Лейпи, медианный срок закрытия ипотечного займа, прописанный в кредитном договоре, по первичке сейчас, как правило, равен 230−240 месяцам, а по вторичке −190 месяцам.
В 2021 году Николай Васев, в то время возглавлявший «Домклик», рассказывал, что средний срок жизни ипотечного кредита в России составляет четыре с половиной года.