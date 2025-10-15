Сбербанк: ипотечники гасят кредит на вторичку всего за два с половиной года

«Кредитные обязательства, взятые на покупку вторичного жилья, по факту погашаются в среднем в течение двух с половиной лет. За квартиры в новостройках кредитополучатели рассчитываются за почти девять лет. Почему такой разбег? Потому что на новое жилье берется льготная ипотека, воспользоваться ее возможностями граждане стараются по максимуму. Если и появляются средства на досрочное погашение, их с большей вероятностью положат на депозит и сыграют на разнице ставок», — пояснил он.