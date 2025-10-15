Ричмонд
Сбербанк: ипотечники гасят кредит на вторичку всего за два с половиной года

МОСКВА, 15 окт — РИА Недвижимость. Средний срок жизни ипотечного кредита на вторичное жилье сократился до двух с половиной лет — это в шесть раз меньше периода, на который обычно выдается заем, сообщил в интервью РИА Недвижимость директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«Кредитные обязательства, взятые на покупку вторичного жилья, по факту погашаются в среднем в течение двух с половиной лет. За квартиры в новостройках кредитополучатели рассчитываются за почти девять лет. Почему такой разбег? Потому что на новое жилье берется льготная ипотека, воспользоваться ее возможностями граждане стараются по максимуму. Если и появляются средства на досрочное погашение, их с большей вероятностью положат на депозит и сыграют на разнице ставок», — пояснил он.

При этом, по словам Лейпи, медианный срок закрытия ипотечного займа, прописанный в кредитном договоре, по первичке сейчас, как правило, равен 230−240 месяцам, а по вторичке −190 месяцам.

В 2021 году Николай Васев, в то время возглавлявший «Домклик», рассказывал, что средний срок жизни ипотечного кредита в России составляет четыре с половиной года.

