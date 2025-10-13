Сбер приступил к возврату похищенных мошенниками денег без суда и полиции

По данным Центрального банка РФ, во втором квартале 2025 года мошенники похитили у клиентов банков 6,3 млрд рублей, из которых была компенсирована лишь 5,2% от общей суммы. Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова ранее указывала, что ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч человек, в основном это молодые люди и несовершеннолетние.