Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер приступил к возврату похищенных мошенниками денег без суда и полиции

Сбербанк начал возвращать украденные мошенниками деньги, минуя правоохранительные органы и суды, рассказал РБК заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Согласно информации от топ-менеджера Сбера, банк в рамках пилотного механизма возврата средств проводит профилактические беседы с дропперами — людьми, на счета которых поступают деньги, украденные мошенниками. В результате этих бесед дропперы пишут заявления об ошибочном зачислении средств, что позволяет банку вернуть деньги пострадавшим.

Кузнецов рассказывает, что банки совместно с полицией сами общаются с дропперами для ускорения возврата, и, по уточнению менеджера, 80% таких лиц действовали без злого умысла.

«Они приводят, например, такие аргументы: банковская карта потеряна или передана в пользование другому человеку. Ставшие “невольными” дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может спокойно возвращать их обратно обманутому человеку», — сообщил топ-менеджер.

Он отметил, что этот процесс пилотируется вынужденно, поскольку судебный механизм возврата средств слишком тяжеловесен: он требует возбуждения дела, юридического сопровождения и получения судебного решения.

В Сбере сообщили, что в текущем году банк вернул россиянам более 2,4 млрд рублей, похищенных со счетов в других финансовых организациях. Все эти средства были заблокированы на счетах дропперов с помощью банковских антифрод-систем.

По данным Центрального банка РФ, во втором квартале 2025 года мошенники похитили у клиентов банков 6,3 млрд рублей, из которых была компенсирована лишь 5,2% от общей суммы. Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова ранее указывала, что ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч человек, в основном это молодые люди и несовершеннолетние.

Механизм возврата средств при операциях, совершенных без согласия клиентов, действует с июля 2024 года. Согласно ему, банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы и проверять получателей по базе ЦБ. Если же перевод прошел без должной проверки, банк должен вернуть деньги клиенту в течение 30 дней после его заявления. Несмотря на это, как отмечают юристы, судебный путь возврата остается долгим и затратным.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Компания «Сбербанк»: достижения и перспективы развития в 2025 году
Один из крупнейших и старейших финансовых институтов России — компания «Сбербанк». Познакомимся с важной информацией о ней, основными финансовыми показателями, а также дадим прогноз эксперта о стоимости акций в 2025 году.
Читать дальше