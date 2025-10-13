Сбер приступил к возврату похищенных мошенниками денег без суда и полиции

Согласно информации от топ-менеджера Сбера, банк в рамках пилотного механизма возврата средств проводит профилактические беседы с дропперами — людьми, на счета которых поступают деньги, украденные мошенниками. В результате этих бесед дропперы пишут заявления об ошибочном зачислении средств, что позволяет банку вернуть деньги пострадавшим.
Кузнецов рассказывает, что банки совместно с полицией сами общаются с дропперами для ускорения возврата, и, по уточнению менеджера, 80% таких лиц действовали без злого умысла.
«Они приводят, например, такие аргументы: банковская карта потеряна или передана в пользование другому человеку. Ставшие “невольными” дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может спокойно возвращать их обратно обманутому человеку», — сообщил топ-менеджер.
Он отметил, что этот процесс пилотируется вынужденно, поскольку судебный механизм возврата средств слишком тяжеловесен: он требует возбуждения дела, юридического сопровождения и получения судебного решения.
В Сбере сообщили, что в текущем году банк вернул россиянам более 2,4 млрд рублей, похищенных со счетов в других финансовых организациях. Все эти средства были заблокированы на счетах дропперов с помощью банковских антифрод-систем.
По данным Центрального банка РФ, во втором квартале 2025 года мошенники похитили у клиентов банков 6,3 млрд рублей, из которых была компенсирована лишь 5,2% от общей суммы. Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова ранее указывала, что ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч человек, в основном это молодые люди и несовершеннолетние.
Механизм возврата средств при операциях, совершенных без согласия клиентов, действует с июля 2024 года. Согласно ему, банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы и проверять получателей по базе ЦБ. Если же перевод прошел без должной проверки, банк должен вернуть деньги клиенту в течение 30 дней после его заявления. Несмотря на это, как отмечают юристы, судебный путь возврата остается долгим и затратным.
