«Сбер» перезапустил оплату айфоном по аналогии с Apple Pay

Сбербанк запустил платежи с помощью iPhone через технологию Bluetooth Low Energy (BLE). Новый продукт получил название «Вжух». Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка.
Держатели iPhone потеряли возможность платить бесконтактно в 2022 году. Тогда Apple прекратила работу своего сервиса Apple Pay в России. Google Pay и Samsung Pay также прекратили работу, но владельцы телефонов с системой Android могут платить через приложения Mir Pay, SberPay и СБПэй, поскольку у этой операционной системы, в отличие от iOS, открыт доступ к NFC-модулю.
Платежи по Bluetooth на iPhone работают только на новой версии «Сбербанк Онлайн», которая стала доступна клиентам 25 августа. Для оплаты нужно установить новую версию приложения и дать ему разрешение на использование Bluetooth. Сумма покупки будет списываться со счета вне зависимости от платежной системы карты.
«Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение “Сбербанк Онлайн”, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко — “Вжух” работает на расстоянии», — объяснил представитель «Сбера». Платежи могут работать без интернета — для этого достаточно стартовой страницы приложения.
Платежи по iPhone будут приниматься не во всех POS-терминалах «Сбера», а только на новых биометрических устройствах (без кнопок). Впрочем, их у «Сбера» сейчас большинство — 1,2 млн устройств из всего около 2 млн POS-терминалов. «В течение года “Сбером” были проведены масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии “Вжух”, — подчеркнул представитель банка.
Технологию могут внедрить и другие банки. Ее уже тестируют Т-банк и Альфа-банк, рассказал представитель «Сбера».
Впервые Сбербанк заявил о планах запустить платежи с помощью BLE осенью 2024 года. Аналогичную технологию также тестирует Национальная система платежных карт (НСПК) вместе с рядом банков. Их сервис, который получил название «Волна», позволит расплачиваться с помощью Bluetooth, но с привязкой к картам «Мир» или к счету через Систему быстрых платежей. По данным на июнь 2025 года, в пилотировании проекта участвовали ВТБ, ПСБ, МКБ, банки «Синара» и «Центр-Инвест». Например, ВТБ запустил пилотный проект по приему платежей через СБП с помощью «Волны» в Москве, Московской области и Казани. К проекту НСПК планировали присоединиться Совкомбанк, «Русский стандарт» как банк-эквайер (принимает платежи) и банк «Дом.РФ» как эмитент (банк покупателя).