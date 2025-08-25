«Сбер» перезапустил оплату айфоном по аналогии с Apple Pay

Впервые Сбербанк заявил о планах запустить платежи с помощью BLE осенью 2024 года. Аналогичную технологию также тестирует Национальная система платежных карт (НСПК) вместе с рядом банков. Их сервис, который получил название «Волна», позволит расплачиваться с помощью Bluetooth, но с привязкой к картам «Мир» или к счету через Систему быстрых платежей. По данным на июнь 2025 года, в пилотировании проекта участвовали ВТБ, ПСБ, МКБ, банки «Синара» и «Центр-Инвест». Например, ВТБ запустил пилотный проект по приему платежей через СБП с помощью «Волны» в Москве, Московской области и Казани. К проекту НСПК планировали присоединиться Совкомбанк, «Русский стандарт» как банк-эквайер (принимает платежи) и банк «Дом.РФ» как эмитент (банк покупателя).