«Сбер» допустил снижение инфляции по итогам года до 6,3 процента

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Инфляция в России снизится до 6,3−6,6% к концу года, ее динамика создает пространство для решительного снижения ключевой ставки Банка России до 15,5−16% к концу этого года, заявили РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка.

Источник: © РИА Новости

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 24 ноября составила 6,92% в годовом выражении против 7,12% на 17 ноября.

«Годовые темпы инфляции в базовом прогнозе снизятся с 7,7% год к году в октябре до 6,3−6,6% по итогам года», — сообщили в банке.

Ранее в ноябре аналитики ожидали, что по итогам года инфляция снизится до 6,4−6,7%.

«Поступившие данные с момента прошлого заседания совета директоров Банка России создают условия для более решительного снижения ключевой ставки до 15,5−16% к концу 2025 года и 12% к концу 2026 года», — отмечают аналитики.

Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5−7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 19 декабря.

