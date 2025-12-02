Миллионы поклонников Свифт вдохновятся новым стилем жизни певицы и ее мужа и последуют их примеру. Это приведет к резкому увеличению браков и буму рождаемости среди миллениалов и зумеров. Из-за перехода людей в офлайн такие компании как Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и Google столкнулся с замедлением роста своего бизнеса, но при этом в целом ускорится экономическая активность, особенно в сфере строительства и жилья.