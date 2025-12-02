Датский Saxo Bank представил свои «шокирующие» прогнозы на 2026 год. Банк публикует их ежегодно, подчеркивая, что это мозговой штурм на тему «сумасшедших вещей», которые могут сбыться, а не прямая инвестиционная рекомендация.
Наступление «дня Q».
В 2026 году квантовый компьютер сможет преодолеть самые известные стандарты безопасности, поэтому система шифрования электронных писем, банковских переводов, криптовалютных кошельков и корпоративных систем рухнет. При таком сценарии курс биткойна упадет до нуля, паника распространится на традиционные финансовые инструменты, люди потеряют доверие к банкам, начнут снимать наличные и скупать серебро и золото, последнее достигнет цены в $10 тыс.
Мировые финансовые регуляторы объявят о глобальных «выходных на техническое обслуживание», стоимость страхования резко возрастет, G20 договорится о сроках обновления международной инфраструктуры — от браузеров до банковского оборудования.
Выиграют от этого хаоса офлайн-хранилища физических резервных копий, новые компании по кибербезопасности и традиционные банки с развитыми сетями распределения денежных средств. Проигравшими окажутся слабые криптовалюты и любой бизнес с недостаточным уровнем безопасности.
Свадьба Тейлор Свифт вызовет резкий рост мировой экономики.
Кантри-певица Тейлор Свифт, которая летом объявила о помолвке с игроком в американский футбол Трэвисом Келси, отпразднует роскошную свадьбу в январе, а потом объявит о беременности. Пара решит переехать на Средний Запад, подальше от суеты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, чтобы создать для себя и детей безопасное и уединенное пространство, откажется от частых появлений в соцсетях, изредка делая заявления на своем сайте.
Миллионы поклонников Свифт вдохновятся новым стилем жизни певицы и ее мужа и последуют их примеру. Это приведет к резкому увеличению браков и буму рождаемости среди миллениалов и зумеров. Из-за перехода людей в офлайн такие компании как Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и Google столкнулся с замедлением роста своего бизнеса, но при этом в целом ускорится экономическая активность, особенно в сфере строительства и жилья.
Международный валютный фонд и Всемирный банк в этих условиях будет ежегодно пересматривать прогнозы роста мирового ВВП на 1 п.п каждый год в течение следующих пяти лет.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут гладко.
На фоне серьезных опасений по поводу угроз американскому демократическому процессу, выборы в Конгресс пройдут спокойно, а демократы получат преимущество в Палате представителей. Сенат останется в руках республиканцев, но с меньшим перевесом голосов, а это означает, что два сенатора с правом решающего голоса становятся влиятельными «политическими королями».
Инициативы об изменении границ избирательных округов вызовут возмущение и претензии к обеим партиям, что под давлением независимых избирателей продвинет создание комиссии по беспристрастной перекройке таких округов по всей территории США.
Поток спама и дипфейков, генерируемых искусственным интеллектом, еще больше подорвет доверие к социальным сетям, что приведет к резкому переключению аудитории на более узкие, но надежные источники информации, и осознанию того, как люди позволяли алгоритмам Meta, TikTok и Google манипулировать собой.
Таким образом, промежуточные выборы станут началом тенденции к большему единству и цивилизованности, президент США Дональд Трамп продолжит действовать в привычном стиле, единство республиканцев начнет разрушаться и США выйдут за рамки политики популизма.
Препараты для снижения веса начнут принимать домашние животные.
Глобальная революция в области снижения веса вступает в новую, сюрреалистическую фазу: расширяется производство и начинается массовый выпуск таблеток на основе синтетических агонистов рецептора ГПП-1 (лекарственное средство семаглутид, широко известное в мире под брендом «Оземпик»), применение препарата становится практически повсеместным.
То, что начиналось как медицинское лечение, превращается в инструмент образа жизни: даже люди с небольшим избыточным весом периодически принимают таблетки, чтобы поддерживать форму. На фоне успешного лечения ожирения у людей, ученые обращают внимание на аналогичную проблему у домашних животных и выпускаются специальные таблетки OzemPup и WeeKitty для собак и кошек.
Реклама данных препаратов становится вирусной в соцсетях, а блогеры публикуют фотографии «до и после» похорошевших лабрадоров. Но успех таблеток от ожирения сотрясает производителей продуктов питания и кормов для животных, а также ресторанный бизнес, где низкокалорийное потребление угрожает объемам продаж и рентабельности.
Компании переходят на «сытные» рецепты, высококачественные продукты и готовые порции, чтобы сохранить рентабельность и долю рынка. Самый прибыльный в мире класс лекарств «меняет не только талии, но и целые бизнес-модели».
Маск объявит о переносе штаб-квартиры SpaceX и Tesla на Марс.
SpaceX после серии запусков доказывает жизнеспособность своего проект Starship — многоразовой сверхтяжёлой ракеты-носителя, выходит на IPO, в ходе которой оценка компании значительно превышает $1 трлн. Число запусков резко увеличивается, начинается бронирование на более высокие околоземные орбиты, лунную орбиту, на Луну и Марс на годы вперёд.
Основатель SpaceX Илон Маск объявляет о присоединении к пилотируемой миссии на Марс, планируемой на 2029 год, а в конце 2026 года ожидается отправка на Красную планету технических средств и средств связи.
Маск называет Марс суверенной страной с нулевыми подоходными и имущественными налогами и решает перенести туда штаб-квартиры SpaceX, Tesla и X. В ходе IPO SpaceX запускает гонку по созданию новых космических отраслей промышленности, извлекающих выгоду из невесомости, к ним относятся выращивание кристаллов, которые собираются применять в полупроводниках и биофармацевтике.
ИИ становится директором одной из крупнейших в мире.
Компания с мировым именем из списка Fortune 500 (крупнейшие в США по размеру выручки) шокирует рынки, назначая гендиректором собственную модель искусственного интеллекта. Она обрабатывает корпоративные данные о продажах, цепочках поставок, обслуживании клиентов и финансах, отвечает на вопросы аналитиков в режиме реального времени и публикует прозрачные протоколы решений для удобства аудита.
Рост производительности происходит быстрее, чем ожидалось: сроки поставок сокращаются, отходы снижаются, а рентабельность растёт. Профсоюзы и регуляторы сначала сопротивляются, выражая опасения по поводу потери рабочих мест. Компания принимает меры для их перераспределения, публикует отчеты о результатах этой работы, что помогает доказать, что автоматизация проходит ответственно.
После двух кварталов, на протяжении которых ИИ занимает свой пост, скептицизм конкурентов сменяется подражанием, появляются другие ИИ-директора, что становится новой корпоративной нормой.
Китай побеждает монополию доллара с помощью «золотого юаня».
Пекин удивляет мир, объявляя, что его запасы золота больше, чем сообщалось ранее, а также объявляет, что оффшорный юань (CNH) теперь частично обеспечен золотом. «Золотой юань» превращает Шанхай, Шэньчжэнь и Гонконг в центр новой глобальной денежной системы, поскольку предлагает то, чего мир не видел десятилетиями: валюту, привязанную к реальным резервам, а не просто к обещаниям правительств.
«Золотой юань» обещает снизить зависимость от кредитных рейтингов, политики центрального банка и геополитических рисков, предоставляя странам возможность торговаь, не полагаясь на западные финансовые системы.
По мере роста доверия все больше компаний, торгующих энергоносителями и сырьевыми товарами, переходят на «золотые юани». Инвесторы и держатели резервов сокращают запасы казначейских облигаций США, доллар слабеет, поскольку его доля в мировых резервах падает на треть. «Золотой юань» становится прочным вторым мировым якорем, не заменяющим доллар, но прекращающим его монополию.
«Глупый» ИИ приводит к кризису на триллионы долларов.
Издержки внедрения ИИ во все бизнес-процессы оказываются гораздо выше, чем кто-либо мог себе представить. Несколько мелких инцидентов перерастают в полномасштабные кризисы: сбой в работе алгоритма провоцирует мгновенный обвал рынка, а волна ошибок ИИ в бухгалтерском учёте приводит к громким отставкам.
В производственных и исследовательских центрах роботы, действующие по неправильным командам ИИ, становятся причиной серьёзных аварий и смертей, демонстрируя, как ошибки искусственного интеллекта могут иметь разрушительные последствия в реальном мире.
Появляется новая профессия — «уборщики за искусственным интеллектом», которые отслеживают, нейтрализовывают и восстанавливают поврежденные системы. Расходы на это составляют триллионы долларов, а правительства спешат ввести дополнительное регулирование, поскольку доверие общества к ИИ пошатнулось.
Для инвесторов это становится новой эрой, выигрывают уже не те, кто обещает автоматизировать все, а те, кто может навести порядок, стабилизировать и защитить системы от ошибок ИИ.
Великобритания возвращается в ЕС через «черный ход».
Глобальная торговая война в 2026 году выходит из-под контроля, США и ЕС с одной стороны и Китая с другой продолжают вводить друг против друга пошлины, сопутствующий ущерб затрагивает Великобританию, которая дрейфует между двумя основными мировыми блоками.
В отчаянной попытке стабилизировать рынки и сдержать инфляцию премьер-министр Кир Стармер совершает самый политически опасный шаг за всю свою карьеру: возобновляет переговоры с ЕС о создании «временного» таможенного соглашения, которое преподносится как прагматичный способ защиты британской промышленности.
Брюссель чувствует преимущество и требует от Лондона соответствия ключевым европейским стандартам единого рынка и механизмам решения споров. Великобритания фактически возвращается в торговую орбиту ЕС, только без права голоса и льгот.
Фунт стерлингов сначала резко растёт на фоне облегчения ситуации с восстановлением торговых потоков, но затем снова падает на фоне разразившегося политического хаоса. Европейские акции растут на фоне возрождённых цепочек поставок между Великобританией и ЕС, в то время как британские экспортёры сталкиваются с ошеломляющим сочетанием старых и новых правил, а главными бенефициарами становятся юристы, а не производители.