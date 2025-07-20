Санкции ЕС против российских банков не отразились на клиентах

«Российские компании в целом и представители финансового сектора в особенности за три года показали, что с санкциями можно продолжать работать, — отмечает президент ФГ “Финам” Владислав Кочетков. — Более того, можно открыть новые точки роста и пути развития. Введенные ограничения не стали сюрпризом. Было бы странно не готовиться к этому, когда почти все коллеги по рынку им подверглись. Мы проводили стресс-тесты, чтобы убедиться в стабильности инфраструктуры, разрабатывали разные варианты действий и мер для каждого сценария».