РИА: самый настойчивый мошенник дозванивался до жертвы 17,6 тысячи раз

«Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8.00 до 16.00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз … Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало», — отметили в «Билайне».
В компании добавили, что в января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала свыше 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов мошеннических вызовов.
РИА Новости добавило, что основной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста. На клиентов старше 65 лет пришлось чуть больше трети всех заблокированных мошеннических звонков, а именно 202 миллиона. При этом мужчин в этой возрастной категории атаковали чаще, на них пришлось 56% таких вызовов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».