РИА: самый настойчивый мошенник дозванивался до жертвы 17,6 тысячи раз

Телефонный мошенник атаковал в июне абонента «Билайна», совершив за восемь часов более 17,6 тысячи звонков, рассказали РИА Новости в компании.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8.00 до 16.00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз … Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало», — отметили в «Билайне».

В компании добавили, что в января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала свыше 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов мошеннических вызовов.

РИА Новости добавило, что основной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста. На клиентов старше 65 лет пришлось чуть больше трети всех заблокированных мошеннических звонков, а именно 202 миллиона. При этом мужчин в этой возрастной категории атаковали чаще, на них пришлось 56% таких вызовов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

