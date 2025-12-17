Самозанятые стали новой мишенью мошенников: слабые места и способы защиты

Какие есть уязвимости у самозанятых и как защититься при росте атак — Финансам Mail объяснила Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив».
Свободным художникам и фрилансерам, чей главный капитал — это навыки, стоит помнить, что цифровое пространство несет не только удобство, но и угрозы.
«Ноутбук, телефон, доступ к почте и личным кабинетам — это не просто инструменты, это офис, касса и бухгалтерия “в одном флаконе”. И, как показывает растущая волна атак, это самое уязвимое место самозанятого», — отметила эксперт.
Парадокс в том, что главная угроза редко приходит напрямую. Вряд ли хакеры целенаправленно взламывают рекламный аккаунт в соцсети частного кондитера. Но взлом личной почты или сервиса доставки из-за слабого пароля — это открытая дверь. Через неё на устройство может проникнуть вредоносное ПО, способное зашифровать файлы, украсть пароли или полностью вывести компьютер из строя.
Результат плачевен: вы не можете работать, формировать чеки, отправлять отчётность в налоговую. Слабый пароль — это как если бы вы, построив эту неприступную крепость, окружив её рвом и высокими стенами, оставили главные ворота подпертыми простой метлой. Это риск потери дохода, нервов и репутации.
Почему самозанятые в зоне риска
Уязвимость возникает из-за естественного для многих самозанятых смешения личного и рабочего пространств. Один и тот же смартфон используется для общения с клиентом в мессенджере и для личной переписки, на одном ноутбуке открыты и рабочие документы, и личные соцсети.
Также мошенники все активнее маскируются под сотрудников ФНС, банков или популярных сервисов. Звонок или письмо с требованием «срочно подтвердить данные» или «проверить начисления» могут заставить даже бдительного человека в стрессовой ситуации перейти по ссылке и ввести свои данные.
В отличие от сотрудника компании, у самозанятого нет штатного ИТ-специалиста, который настроил бы защиту или оперативно помог в случае проблемы. Все приходится решать самостоятельно.
Таким образом, защита цифрового пространства самозанятого перестает быть только вопросом удобства — это уже вопрос профессиональной жизнеспособности.
Цифровая гигиена это базовый стандарт работы
Наведение порядка в цифровой среде должно стать такой же привычкой, как ведение учета доходов. Вот важные моменты, на которых строится защита:
1. Используйте разные пароли — создайте уникальный «ключ» для каждой двери.
Прекратите использовать один-два пароля повсюду. Для каждого важного сервиса (основная почта, «Госуслуги», банк, рабочие платформы) нужен сложный уникальный пароль. Управлять ими помогут менеджеры паролей (KeePass, Bitwarden) — они надежно хранят базу, которую защищает один главный пароль.
2. Двухфакторная аутентификация (2FA) — это второй контур обороны.
Даже если пароль «утечет», 2FA не даст злоумышленнику попасть в аккаунт. После ввода пароля система запросит дополнительное подтверждение.
СМС-код. Лучше, чем ничего, но далеко не идеал. Почему? Потому что код можно перехватить через SIM-свопинг. Это метод кибератаки, когда мошенник получает у оператора сотовой связи дубликат чужой SIM-карты. После этого им становятся доступны одноразовые пароли, адресованные владельцу номера.
Приложение-аутентификатор — поможет генерировать код прямо на вашем телефоне, не зависит от мобильной сети.
Аппаратный токен (ключ). Физическое устройство, напоминающее внешне флешку, которое взаимодействует со смартфоном или ноутбуком, не передает данные в интернет и использует надежные криптографические методы для проверки личности. Для самозанятого, чья деятельность целиком зависит от сохранности этих данных, это — лучшая страховка.
3. Принцип «доверяй, но проверяй».
Воспитывайте в себе здоровый скептицизм. Не переходите по ссылкам в неожиданных письмах, даже если они якобы от госорганов. Не сообщайте коды из СМС или приложений никому по телефону. Если поступил тревожный звонок — завершите разговор и сами перезвоните в организацию по официальному номеру с её сайта.
4. Создавайте резервные копии и обновляйте ПО.
Регулярно (хотя бы раз в неделю) сохраняйте самые важные рабочие файлы на внешний жёсткий диск или в надежное облачное хранилище. Включите автоматические обновления для операционной системы и браузера — это закрывает известные уязвимости.
Что делать, если атака уже произошла?
Если вы осознали, что передали мошенникам данные или компьютер заблокирован, действуйте немедленно:
Позвоните на горячую линию банка, заблокируйте карты, оспорьте несанкционированные банковские операции.
Срочно смените пароли к почте, порталу Госуслуг, соцсетям, включите дополнительные методы защиты, например, подключите одноразовые коды из приложений-аутентификаторов или добавьте ключ от своей учетной записи на аппаратный токен.
Подайте заявление в полицию о факте мошенничества — это официальный документ для дальнейших разбирательств.
Ваша цифровая безопасность — это инвестиция в бизнес
Для самозанятого цифровая гигиена и, в частности, использование надежной двухфакторной аутентификации (в идеале — с аппаратным токеном) — это не просто «техническая настройка». Это осознанный профессиональный выбор, страхующий вашу способность работать и зарабатывать. В мире, где один взломанный аккаунт может, как минимум, парализовать всю деятельность, а в суровой реальности — нанести очень существенный вред. Поэтому защита ваших аккаунтов становится не просто рекомендацией, а новой нормой ответственного ведения дел. Потратьте время на настройку сегодня, чтобы не потерять доход и нервы завтра.