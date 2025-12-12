С тройкой по жизни: какие профессии выбрать, если аттестат «не очень»

В современной России ситуация с оценками противоречива. По данным Высшей школы экономики, лишь 5,4% инженерных выпускников окончили вузы с высоким конкурсом и средним баллом приема выше 80. Огромный разрыв в требованиях между учебными заведениями приводит к двукратной разнице в зарплатах и кадровому дефициту, несмотря на большое количество дипломов. Это говорит о том, что система отбора по отметкам давно не соответствует реальным трудовым сценариям.