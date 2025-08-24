Ричмонд
С Тинькова* перестали взыскивать долг

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Судебные приставы прекратили взыскание 20 миллионов рублей долга с предпринимателя и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова*, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

В отношении Тинькова Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей. Согласно имеющимся данным, приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах Тинькова денежных средств и других ценностей.

Минюст РФ в феврале 2024 года включил Тинькова* в реестр иностранных агентов.

Весной 2022 года основатель группы «Тинькофф» (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков* продал холдингу «Интеррос» свою долю акций группы в размере 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, однако там заверили, что все права на бренд «Тинькофф» принадлежат самому «Тинькофф банку».

*Признан в РФ иноагентом

