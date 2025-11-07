С причалом на будущее: в РФ начнут масштабное обновление портов

В России готовится масштабное обновление портовой инфраструктуры, выяснили «Известия». Наращивание грузопотока ожидает Мурманск, Архангельск, Магадан, Корсаков, Петропавловск-Камчатский и другие. Это позволит расширить торговлю с Китаем, Индией и еще рядом стран. Такой проект ведомствам предложен в рамках Стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. Под него может быть создана спецпрограмма ВЭБ.РФ. Сколько будет стоить проект и откуда возьмут на него деньги — в материале «Известий».
Какие порты подлежат обновлению
Власти готовят масштабное обновление портовой инфраструктуры — модернизацию и наращивание грузопотока ожидают порты Магадана, Корсакова, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Холмска, Невельска, Провидения, Мурманска, Архангельска, Диксона. Мера указана в проекте Стратегии развития Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТАТК) до 2050 года, с которым ознакомились «Известия». Для финансирования таких работ может быть создана специальная программа ВЭБ.РФ, следует из документа. На рассмотрение в профильные ведомства его разослал губернатор Мурманской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис.
— Предложение массового обновления портов в рамках реализации Стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора — это логичный шаг, который продолжит политику, проводимую властями за последние годы. В России уже есть группа документов, которые обозначают различные задачи по обновлению нашей морской инфраструктуры, развитию северных и восточных территорий. Теперь, судя по всему, этот процесс будет еще масштабнее, — сказал «Известиям» член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.
В августе 2025-го кабмин утвердил комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. В том числе в него вошло строительство 17 терминалов в морских портах. Кроме того, планы по модернизации предусмотрены в Стратегии пространственного развития, национальных целях развития, утвержденных президентом и др.
Российские стратегические проекты предусматривают строительство или реконструкцию 25 объектов инфраструктуры водного транспорта в период с 2025 по 2036 год. В частности, три из них относятся к Арктическому бассейну, включая два порта на побережье акватории Северного морского пути, еще 12 — это терминальные комплексы Дальневосточного бассейна, пояснили «Известиям» эксперты ФАНУ «Востокгосплан». В целом, по накопленному итоговому эффекту к 2036-му портовые мощности (годовой объем обработки грузов) увеличатся более чем на 166 млн т, уточнили в учреждении.
По данным Росморречфлота, уже в 2025 году суммарная мощность морских портов России вырастет на 2,3% — почти до 1,4 млрд т, что составляет прирост на 31,4 млн т.
Если же в рамках реализации Стратегии развития СМП и ТАТК будет создана дополнительная программа модернизации, ежегодный прирост мощностей может быть вдвое больше, добавил Дмитрий Тортев. Это позволит РФ нарастить экспорт в Азию, расширить торговлю с Китаем, Индией и другими странами-партнерами, уточнил эксперт.
— Обновление инфраструктуры и портового флота прежде всего позволит увеличить пропускную способность портов и количество судов, повысить эффективность их работы. В результате улучшится логистика грузоперевозок внутри страны, возрастет связность между разными видами транспорта, а конкурентоспособность российских морских портов усилится. Это, в свою очередь, поможет привлечь дополнительные грузопотоки, — сказал ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Актуальность рассматриваемой меры для северных территорий и развития страны в целом крайне высока, поскольку СМП перестает быть просто маршрутом для экспорта углеводородов — на глазах формируется Трансарктический транспортный коридор, мультимодальная связка Арктики с Востоком и внутренними речными и железнодорожными артериями, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это обеспечивает северным регионам приток инвестиций, новые рабочие места и налоговую базу, а бизнесу сокращает логистические плечи как внутри страны, так и при поставках в Азию, добавил он.
— В 2024 году был зафиксирован рекордный транзит и число транзитных рейсов, что подтверждает: спрос на инфраструктуру формируется не только изнутри страны. Локализация проектов по конкретным портам выглядит логично. Магадан, Петропавловск-Камчатский и Анадырь формируют дальневосточную арктическую дугу. Сабетта, Мурманск, Архангельск и Диксон критически важны для арктических добычных кластеров и сервисного флота. Владивосток нужен как связующее звено, чтобы контейнерная логистика «плечо к плечу» стыковалась с западным участком коридора, — отметил эксперт.
Почему развитие северных портов имеет стратегическую важность
В августе 2025 года помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что расширение потенциала СМП, формирование ТАТК и развитие Арктической зоны рассматриваются как стратегическая основа для дальнейшего экономического роста России и укрепления ее статуса как ведущей морской державы.
Грузопоток по Севморпути уже обновил рекорд в 2024-м, достигнув 37,9 млн т. В сентябре 2025-го министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о его ожидаемом росте до 100 млн т к 2030-му. В базовом сценарии «Росатома» к 2035-му возможно увеличение грузопотока по СМП до 150 млн т, а в позитивном — до 192 млн.
— Это означает, что без опережающего обновления портов и портового флота узкие места появятся уже на этапе перехода от десятков к сотне миллионов тонн, — сказал Владимир Чернов.
На территории региона реализуются масштабные проекты, направленные на развитие порта Мурманска, сказали «Известиям» в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.
— Ключевой по развитию порта Мурманска — проект комплексного развития Мурманского транспортного узла. В 2023 году президент РФ открыл рабочее движение в рамках проекта, в 2026-м после ввода проекта в эксплуатацию провозная способность ж/д подходов к порту составит 45 млн т, в том числе 18 млн т на Западный берег Кольского залива. Этот проект позволил создать ж/д инфраструктуру на западный берег Кольского залива и появилась возможность освоения западного берега, — отметили в ведомстве.
Программа модернизации носит долгосрочный характер, и ее реализация уже фактически началась, отметил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. В качестве примера он привел обновление Архангельского порта и развитие портовой инфраструктуры Мурманска. По его словам, это показывает, что движение в нужном направлении уже идет, а стратегия развития СМП и ТАТК становится инструментом закрепления достигнутых результатов.
Повышенное внимание правительства к Арктике, в частности к развитию портовой инфраструктуры региона, вполне закономерно, отметил профессор департамента экономики и управления Института экономики, управления и права МГПУ Юрий Гуськов. По его словам, мировая экономика столкнулась с серьезными вызовами: истощением ресурсов и ограниченностью традиционных невозобновляемых источников сырья.
— В этих условиях ведущие игроки мирового рынка возлагают большие надежды на Северный ледовитый океан, залежи полезных ископаемых, обнаруженные в этом регионе, — сказал он. Проблема, которую придется решать государствам и транснациональным корпорациям, заключается в непосредственной добыче и последующей транспортировке полезных ископаемых, добавил эксперт. По его словам, без масштабного обновления инфраструктуры — прежде всего модернизации терминалов действующих морских портов и существенного увеличения их пропускной способности — это сделать невозможно.
Каковы возможная стоимость и источники финансирования проекта
Модернизация оборудования одного порта может обойтись более чем в 1 трлн рублей, включая дноуглубительные работы, строительство терминалов, установку перевалочного оборудования и другие задачи, полагает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. С учетом планов по обновлению порядка десяти таких объектов затраты могут превысить 10 трлн рублей в ближайшие годы, добавил он. При этом каждый вложенный рубль стимулирует развитие смежных отраслей — энергетики, промышленности, строительства и других, поэтому долгосрочные инвестиции будут оправданы, считает эксперт.
Финансирование масштабного проекта по обновлению портовой инфраструктуры возможно из смешанных источников, полагает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
— На сегодня уже заявлен вклад ВЭБ.РФ и партнеров свыше 2 трлн рублей на проекты Трансарктического транспортного коридора. Параллельно действует новый комплексный план развития инфраструктуры до 2036-го, который подразумевает бюджетные и внебюджетные источники через механизмы концессий и проектного финансирования. Для флота уместны лизинговые схемы и длинные деньги под якорных грузовладельцев. В северных проектах традиционно участвуют корпоративные инвесторы из нефтегаза и горно-металлургического комплекса, что снижает нагрузку на бюджет, — отметил аналитик.
Объемы финансирования всей программы в ближайшее десятилетие будут исчисляться триллионами рублей, добавил он. По оценке Владимира Чернова, в пересчете на полный цикл реализации речь может идти о нескольких триллионах до середины 2030-х.
С этой оценкой согласна директор по реализации федеральных проектов развития школы управления «Сколково» Ирина Миронова.
— Чтобы выйти в какой-то перспективе на реальную окупаемость, нужно развивать и международный транспортный поток. Его доля пока невысока, хотя Китай и Индия постепенно включаются в процесс, мягко игнорируя попытки надавить с Запада. Это огромный потенциал для торговли, обмена технологиями и кооперации, — сказала она.
Сегодня это делать непросто: европейское и азиатское судоходства не так сильно боятся быть затертыми во льдах, как получить вторичные санкции или остаться без страховки, добавила эксперт.
Как писали «Известия», власти готовят создание национальной страховой компании для экспортирующих сырье российских судов. В 2022 году западные страны в том числе ввели ограничения на страхование отечественных судов, перевозящих нефть. Санкции G7 запретили западным страховщикам предоставлять такие услуги судам, не соблюдающим потолок цен на сырье из РФ в $60 за баррель, а в 2025-м западные государства снизили потолок цен до $47,6. В мае Совет ЕС принял 17-й пакет санкций против РФ, ограничительные меры в первую очередь были направлены против деятельности так называемого теневого флота, используемого, по утверждению Брюсселя, для транспортировки нефти из РФ под флагами различных государств.