С причалом на будущее: в РФ начнут масштабное обновление портов

Российские стратегические проекты предусматривают строительство или реконструкцию 25 объектов инфраструктуры водного транспорта в период с 2025 по 2036 год. В частности, три из них относятся к Арктическому бассейну, включая два порта на побережье акватории Северного морского пути, еще 12 — это терминальные комплексы Дальневосточного бассейна, пояснили «Известиям» эксперты ФАНУ «Востокгосплан». В целом, по накопленному итоговому эффекту к 2036-му портовые мощности (годовой объем обработки грузов) увеличатся более чем на 166 млн т, уточнили в учреждении.