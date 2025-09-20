С экс-министра Абызова начали взыскивать почти 27 млрд рублей

По данным «Известий», основная сумма взыскания составляет почти 26 млрд рублей в доход государства. Плюс к этому — штраф и исполнительский сбор на более чем 85 млн рублей, а также 864 млн рублей в качестве возмещения ущерба. В итоге общая сумма превышает 26,8 млрд рублей.
Абызов был арестован весной 2019 года. Кроме него в деле фигурировали еще несколько человек. В основе уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) лежит хищение 4 млрд рублей у компаний АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС, которые являются ведущими поставщиками энергии в Новосибирской области.
В октябре 2020 года на счета Абызова и его бывшей супруги Екатерины Сиротенко наложили арест. В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск к Абызову и Альфа-банку о взыскании более $126 млн в пользу государства. Гособвинение требовало приговорить бывшего министра к 19,5 года лишения свободы.
Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Абызова и других фигурантов его дела имущество на сумму 1,5 млрд рублей, ценные бумаги и валюту.
В октябре 2024 года Московский городской суд утвердил приговор Абызова к 12 годам лишения свободы по делу о преступном сообществе. При этом адвокат потерпевшей стороны просил суд обратить внимание на смягчающие обстоятельства. Абызов, в свою очередь, в последнем слове рассказал, что заключил примирение с потерпевшим.