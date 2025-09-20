С экс-министра Абызова начали взыскивать почти 27 млрд рублей

Абызов был арестован весной 2019 года. Кроме него в деле фигурировали еще несколько человек. В основе уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) лежит хищение 4 млрд рублей у компаний АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС, которые являются ведущими поставщиками энергии в Новосибирской области.