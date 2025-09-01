С большим разрывом: разница в размере пенсий в регионах превысила два раза

Разница в размере пенсий по старости в регионах России в первом полугодии 2025-го превысила два раза, выяснили «Известия». Разрыв между выплатами как для занятых, так и для неработающих пожилых людей достиг рекордных 22 тыс. рублей. Самые высокие пенсии — на Чукотке (41,6 тыс.), а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.). Причины могут лежать в различиях доходов и в региональных надбавках. При этом, например, продукты питания на севере на 50−70% дороже, чем в среднем по стране. В том, продолжит ли разрыв в пенсиях увеличиваться и какие субъекты сегодня можно считать самыми богатыми, разбирались «Известия».
Где самые высокие и низкие пенсии в России
К концу первого полугодия самые большие выплаты по старости назначались жителям Чукотки — 41,6 тыс. рублей, а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.). Таким образом, разница составила 22,2 тыс., следует из наиболее свежих данных Соцфонда (СФР) по итогам первого полугодия 2025-го («Известия» изучили их).
Разрыв между выплатами достиг максимума с 2021-го, когда начала публиковаться статистика. За это время разница между максимальными и минимальными пенсиями поднялась с 15,3 тыс. до 22,2 тыс., то есть почти в 1,5 раза. По сравнению с первой половиной 2024-го показатель увеличился на рекордные 16%. Год же назад прирост был вдвое ниже.
За всё время ведения статистики лидером по уровню пенсий всегда была Чукотка, а отстающей — Кабардино-Балкария. В топ по самым высоким выплатам также вошли северные и дальневосточные регионы — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край, следует из статистики СФР. Антирейтинг вместе с Кабардино-Балкарией возглавили другие южные республики — Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Крым.
Почему пенсионеры на севере богаче
Основная причина дифференциации пенсий — разница зарплат в регионах. В северных субъектах страны расположены предприятия добывающих отраслей, которые предполагают вредные условия труда — там выплата жалованья рабочим выше, отметила профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.
Есть зависимость между экономикой региона, уровнем зарплат в нем и, соответственно, уровнем назначаемых пенсий — чем выше зарплаты в субъекте, тем выше пенсии, уточнили «Известиям» в пресс-службе СФР.
По последним данным Росстата на июнь 2025-го, самая большая средняя зарплата была зафиксирована на Чукотке (220 тыс.) и в Ямало-Ненецком АО (183 тыс.), а самая низкая — в Ингушетии (47 тыс.) и Чечне (около 52 тыс.). В КБР этот показатель равен почти 61 тыс. Таким образом, разница между жалованьем на Чукотке и в Кабардино-Балкарии — 3,5 раза.
Важную роль играет и уровень официальной занятости. Работающие пенсионеры за счет накоплений страховых баллов и перерасчетов могут получать больше. Однако долгое отсутствие индексации для этой категории до 2025 года создало серьезное отставание, которое сейчас трудно компенсировать, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
— Индексация нужна для увеличения пенсий из-за влияния на ее покупательную способность в условиях инфляции. При этом размер выплат зависит от таких параметров, как страховой стаж и уровень оплаты труда. Чем выше зарплата и дольше работает гражданин до выхода на заслуженный отдых, тем выше будет пенсия после прекращения трудовой деятельности, — объяснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Для проживающих в неблагоприятном климате есть доплаты к фиксированной части пенсии, призванные компенсировать работу в суровых условиях, уточнила Юлия Долженкова. Она добавила: это компенсирует стоимость продуктов и услуг ЖКХ, которые на порядок выше общероссийских.
Начисления увеличиваются на специальные районные коэффициенты. Граждане могут получать повышенную пенсию, имея достаточный северный стаж.
— Пенсионеру, отработавшему не менее 15 лет в регионах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к нему районах, полагается надбавка, но при условии, что общий страховой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В этом случае размер фиксированной части выплаты умножают на коэффициент 1,5 или 1,3, — пояснила Юлия Долженкова.
Также следует учитывать дифференциацию внутри средних показателей по пенсиям. В статистике в том числе учитываются разные их виды, а также выплаты и доплаты, которые по своей сути являются больше социальными, добавили в Соцфонде.
Можно ли сократить пенсионное неравенство
Тем не менее разница в выплатах увеличивается. Регионы с высоким экономическим потенциалом продолжают наращивать зарплаты и инвестиции, тогда как менее развитые субъекты стагнируют, обратил внимание аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это в итоге увеличивает разрыв в страховых взносах и пенсиях.
Разрыв в выплатах способен создать социальное неравенство, если пенсионеры не смогут закрывать свои базовые потребности, обратил внимание специалист. Например, величина прожиточного минимума в КБР на этот год установлена в размере чуть больше 16 тыс. рублей, когда как средняя пенсия составляет 19,4 тыс. Для сравнения, прожиточный минимум на Чукотке — около 39,8 тыс., а средняя пенсия — 41,6 тыс.
В дальнейшем, по мнению экспертов, ситуация усугубится, поскольку на юге всё больше сотрудников уходит в самозанятость. Этот режим не подразумевает страховых взносов в Соцфонд, поэтому у людей не формируются стаж и права на выплаты в старости. В результате пенсии у тех, кто недолго пробыл в найме и потом выбрал работу на себя, будут значительно меньше, чем у северян, которым к тому же полагаются и районные надбавки.
При этом стоимость жизни в регионах Крайнего Севера существенно выше, чем в среднем по стране и особенно на Северном Кавказе. Например, цена потребительской корзины на Чукотке на 50−70% превышает среднюю по стране, а в КБР она примерно на 10% ниже. Разрыв в пенсиях вполне соответствует оценкам паритета покупательной способности.
Отдельные граждане ради обеспеченной старости предпочитают переезжать в холодные регионы, но это не повсеместная практика, отметил Ярослав Кабаков из ИК «Финам». Привлекательность северных субъектов ограничивают суровые климатические условия и дороговизна товаров и услуг. По его словам, при сохранении нынешней динамики разрыв между севером и югом, скорее всего, продолжит увеличиваться.