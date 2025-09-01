С большим разрывом: разница в размере пенсий в регионах превысила два раза

Разница в размере пенсий по старости в регионах России в первом полугодии 2025-го превысила два раза, выяснили «Известия». Разрыв между выплатами как для занятых, так и для неработающих пожилых людей достиг рекордных 22 тыс. рублей. Самые высокие пенсии — на Чукотке (41,6 тыс.), а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.). Причины могут лежать в различиях доходов и в региональных надбавках. При этом, например, продукты питания на севере на 50−70% дороже, чем в среднем по стране. В том, продолжит ли разрыв в пенсиях увеличиваться и какие субъекты сегодня можно считать самыми богатыми, разбирались «Известия».