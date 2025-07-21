С 2026 года россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой

Сумма штрафа для физлиц составит от 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 700 тыс. рублей. Федеральный закон о цифровых финансовых активах вступил в силу в 2021 году. Он запрещает оплату криптовалютой на территории страны. Однако в России разрешены приобретение и продажа, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также разрешен майнинг.