С 1 января установятся необычные цены на вторичную недвижимость. Сколько будут стоить квартиры

— Во-первых, с 1 февраля 2026 года произойдут серьёзные изменения в семейной ипотеке, поэтому на сегодняшний день мы видим ажиотажный спрос на первичном рынке, что означает, что к началу года часть спроса будет реализована и на первичном рынке ожидается краткосрочное или среднесрочное охлаждение. Во-вторых, судя по риторике ЦБ, снижение ключевой ставки будет происходить в 2026 году, но медленными темпами. Поэтому мы ожидаем, что, по крайней мере, в первой половине года уровень ипотечных ставок сохранится. Это означает, что для потребителя покупка на вторичном рынке будет мало чем отличаться от первичного рынка с учётом ипотечных сделок. В-третьих, один из основополагающих факторов — это разница в ценовом диапазоне первичного и вторичного рынков. По Московскому региону она составляет в зависимости от локации от 20% до 30% в пользу вторичного рынка, — добавила Елена Чегодаева.