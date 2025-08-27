С 1 сентября курс доллара достигнет критической отметки. На какой уровень выйдет рубль

С началом сентября для рубля наступает новый этап — впереди сразу несколько событий, которые зададут тон рынку. Уже 7 сентября пройдёт заседание ОПЕК+, где главным станет вопрос о продлении ограничений на добычу нефти. 12 сентября Банк России примет решение по ключевой ставке. После июльского снижения до 18% регулятор балансирует между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией.
Всё ещё высокая ключевая ставка сохраняет привлекательность рублёвых активов и подталкивает экспортёров держать деньги на депозитах под высокие проценты. Одновременно с этим спрос на валюту со стороны импортёров и населения снизился на фоне затоваривания рынка и выбора российскими потребителями сберегательной модели поведения. На эти моменты обратила внимание ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
— Дополнительным фактором поддержки рубля выступает ослабление доллара США вследствие снижения доверия к американской валюте. Причинами выступают неоднозначная политика американского президента и ожидания снижения ставки ФРС США. Индекс доллара падает также на фоне глобальной неопределённости и роста привлекательности защитных активов, в первую очередь золота, — пояснила Наталия Пырьева.
К 1 сентября рубль подходит к очередному этапу движения в условиях смешанных факторов. Курс национальной валюты будет определяться сочетанием сезонных, внешнеэкономических и геополитических драйверов. Пока действует эффект налогового периода. Его эффект носит временный характер: после завершения налоговых выплат давление на валютный рынок возобновится, особенно если импорт покажет рост, а потребности компаний в валюте расширятся. При этом ключевым фактором остаётся геополитика. Так видит ситуацию на рынке владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Прогноз курса рубля с 1 сентября
Российская валюта завершает летнюю торговую сессию на низкой активности в пределах установленного августовского коридора 78,80−81 рубль за доллар, 91,20−95 за евро и 11−11,35 рубля за юань. Рынок остаётся подвержен влиянию геополитических новостей. Спрос на иностранную валюту в налоговый период остаётся низким, что оказывает рынку поддержку вместе с восстановлением нефтяных цен (баррель Urals устойчиво торгуется вблизи 65 долларов). Так охарактеризовал ситуацию начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.
— В начале сентября фактор поддержки курса рубля — налоговый период — перестанет действовать, а факторы ставок и нормативов усилят поддержку инвалют. ЦБ на заседании 12 сентября наверняка вновь снизит ключевую ставку, а обязательства возврата выручки экспортёров уже отменены. Тем самым с наступлением осени ожидаем усиление роста курсов доллара, евро и юаня. Ориентир для доллара — возврат на июльский максимум, над 82, евро уйдёт выше 95, а юань поднимется ближе к 11,5, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Базовый прогноз курса рубля на сентябрь выглядит сдержанным. При нефти в диапазоне 65−70 долларов за баррель и мягком сигнале от ФРС внешний фон останется умеренно благоприятным для валют. Однако локально рубль будет зависеть от позиции Банка России и динамики экспорта. Такое мнение высказал Денис Астафьев.
В начале сентября, по его словам, возможны колебания в коридоре 79−83 за доллар. Во второй половине месяца он может расшириться до 80−85 при ослаблении сырьевых котировок или новом шаге ЦБ к смягчению. Более жёсткое решение регулятора или рост нефти могут, наоборот, подтолкнуть рубль к нижней границе прогноза. Таким образом, сентябрь станет для рынка временем балансировки между глобальными решениями и внутренними ограничителями.
Наталия Пырьева считает, что в сентябре привлекательность рублёвых активов постепенно станет снижаться, а спрос на валюту, напротив, начнёт восстанавливаться. В том числе и за счёт сезонных факторов (импортёры будут восполнять складские запасы в преддверии новогодних праздников). В сентябре курс рубля будет находиться на уровне 80−85 рублей за доллар США со смещением к верхней границе диапазона.
— Базовый сценарий предполагает, что в сентябре доллар останется в коридоре 78−83 рублей. Поддержку обеспечат налоговые платежи в конце месяца и валютные интервенции со стороны ЦБ и Минфина, но снижение объёмов продаж валюты делает рынок более чувствительным к колебаниям нефти. Рынок также будет следить за действиями ФРС США: сохранение высоких ставок поддерживает доллар и повышает давление на валюты развивающихся стран, — рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
В сентябре курс доллара ожидается в диапазоне 80−84 рублей, евро — 93−96, юаня — 11,12−11,20. При позитивных новостях и высоких ценах на нефть возможна стабилизация ближе к нижней границе этих коридоров. Если же давление усилится, рубль окажется у верхних уровней и рискует выглядеть слабее. Такой прогноз сделал Василий Гиря.