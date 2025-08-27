С 1 сентября курс доллара достигнет критической отметки. На какой уровень выйдет рубль

В начале сентября, по его словам, возможны колебания в коридоре 79−83 за доллар. Во второй половине месяца он может расшириться до 80−85 при ослаблении сырьевых котировок или новом шаге ЦБ к смягчению. Более жёсткое решение регулятора или рост нефти могут, наоборот, подтолкнуть рубль к нижней границе прогноза. Таким образом, сентябрь станет для рынка временем балансировки между глобальными решениями и внутренними ограничителями.