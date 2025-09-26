Новые кредитные каникулы: кто сможет оформить с 1 октября

В связи с этим кредитные каникулы могут подойти заемщикам, испытывающим временные трудности с платежеспособностью, а также для краткосрочного высвобождения денежных средств без повышения долговой нагрузки для направления их на развитие бизнеса. При более долгосрочных проблемах заемщику целесообразнее рассмотреть возможность реструктуризации кредита, его рефинансирование или применение собственных резервов.