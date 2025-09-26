Новые кредитные каникулы: кто сможет оформить с 1 октября

С 1 октября 2025 года вступят в силу законодательные нормы, позволяющие обратиться к кредитору с требованием предоставить льготный период по кредитам и займам (Федеральный закон от 31.07.2025 № 276-ФЗ, далее — Закон № 276-ФЗ). Они будут распространяться на правоотношения, которые возникли из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года.
Воспользоваться кредитными каникулами будут вправе заемщики-субъекты МСП, а также физлица, применяющие специальный режим налогообложения в виде уплаты налога на профессиональный доход (самозанятые) в отношении кредитов (займов), взятых ранее для ведения предпринимательской деятельности.
Послабление можно будет применять один раз в пять лет на срок до шести месяцев в отношении каждого договора кредита (займа).
В период кредитных каникул проценты будут начисляться по предусмотренной договором ставке с последующей капитализацией каждый месяц. При этом не будет осуществляться начисление пеней и штрафов.
В чем польза кредитных каникул
Кредитные каникулы являются оперативной мерой для предотвращения дефолтов представителей указанных выше категорий бизнеса и исключения применения в отношении них крайней меры в виде процедуры банкротства. Также они призваны снизить риски, касающиеся финансовой устойчивости кредиторов.
Отметим, что из-за капитализации процентов будет расти сумма долга. В долгосрочной перспективе это может создать для заемщиков-субъектов МСП и -самозанятых дополнительное бремя при возврате денег.
В связи с этим кредитные каникулы могут подойти заемщикам, испытывающим временные трудности с платежеспособностью, а также для краткосрочного высвобождения денежных средств без повышения долговой нагрузки для направления их на развитие бизнеса. При более долгосрочных проблемах заемщику целесообразнее рассмотреть возможность реструктуризации кредита, его рефинансирование или применение собственных резервов.
Когда можно оформить кредитные каникулы
Закон № 276-ФЗ предусматривает ряд ограничений на получение кредитных каникул. В частности, они не применяются в отношении:
- займов, выданных микрофинансовыми организациями-субъектами МСП, некоммерческими МФО, МФО, учредителями (акционерами, участниками) которых является Российская Федерация, ее субъекты либо муниципальные образования;
- кредитов и займов, у которых предмет залога одновременно обеспечивает исполнение обязательств заемщика и служит предметом предшествующего либо последующего залога, который обеспечивает исполнение других обязательств заемщика (залогодателя) перед лицами, не участвующими в договоре;
- обязательств с множественностью лиц на стороне заемщика (кредитора), возникших из договоров кредита (займа), например, договоры синдицированного кредита (займа);
- кредитов и займов, заемщиками по которым выступают такие субъекты МСП, как кредитные и страховые организации (кроме потребкооперативов), инвестфонды, НПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, участники соглашений о разделе продукции, представители игорного бизнеса (ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ).
Есть ограничения и в отношении суммы. Сейчас лимит кредита (займа) составляет:
- 10 млн руб. в случае, когда заемщиком выступает самозанятый;
- 60 млн руб. — микропредприятие;
- 400 млн руб. — малое предприятие;
- 1 млрд руб. — среднее предприятие.
Правительство РФ вправе уточнять эти максимальные значения.
Также действует ряд других условий. В частности, на дату направления кредитору требования о предоставлении кредитных каникул:
- в отношении договора кредита или займа не должны действовать кредитные каникулы, установленные иными федеральными законами;
- отсутствуют предусмотренные законодательством или договором основания для предъявления требования кредитора о досрочном возврате суммы кредита (займа);
- в отношении заемщика не применяется процедура реорганизации или ликвидации;
- заемщик не участвует в уставном (складочном) капитале юрлиц, не относящихся к категории субъектов МСП, с долей такого участия свыше 25% и не имеет в качестве участника (акционера) юрлицо, не относящееся к категории субъектов МСП, с долей участия в уставном (складочном) капитале свыше 25%;
- нет вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении заемщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве нет данных о признании заемщика банкротом;
- в отношении договора кредита (займа) нет вступившего в силу постановления или судебного акта об утверждении мирового соглашения по предъявленному кредитором исковому требованию о взыскании долга с заемщика (об обращении взыскания на предмет залога и (или) о расторжении договора) либо вступившего в силу постановления (акта) суда о взыскании задолженности заемщика (об обращении взыскания на предмет залога и (или) о расторжении договора);
- кредитор не предъявил исполнительный документ, требование к поручителю заемщика, нет обращения взыскания на предмет залога, который обеспечивает исполнение обязательств по договору;
- срок ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по возврату суммы кредита (займа) либо по уплате процентов за пользование кредитом (займом) не превышает 30 календарных дней подряд.
Как оформить кредитные каникулы
В случае соблюдения всех перечисленных выше условий заемщик может в любой момент в течение срока действия договора кредита (займа) обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода.
Отметим, что если заемщик не указал в требовании период кредитных каникул и дату их начала, он считается равным шести месяцам, а датой начала считается дата направления требования.
Требование можно направить:
- установленным в договоре способом;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- путем личного вручения под расписку.
Кредитор обязан рассмотреть требование в течение 15 рабочих дней с даты получения. Несоответствие критериям Закона № 276-ФЗ считает основанием для отказа в удовлетворении требования. При этом кредитор обязан в течение 15 рабочих дней уведомить заемщика об отказе в удовлетворении требования с указанием причин.
В случае соответствия требованиям кредитор сообщит заемщику об изменении условий договора. Если же заемщик в течение 30 календарных дней после даты направления требования не получит ответа, каникулы считаются установленными с даты направления требования, если иная дата не прописана в самом требовании.
С даты начала кредитных каникул условия договора кредита (займа) считаются измененными на период их действия.
