С 1 октября курс доллара установит сезонный рекорд. Сколько будет стоить рубль

Денис Астафьев полагает, что в октябре доллар будет колебаться в диапазоне 87−93 рублей. Европейская валюта может проявить себя ещё активнее. Внешний фон складывается так, что евро получает относительное преимущество: Федеральная резервная система готовится к снижению ставки, тогда как Европейский Центробанк близок к паузе. В совокупности это создаёт двойное давление на рубль — ослабление внутри страны и относительную устойчивость евро на глобальном рынке. В октябре курс евро способен закрепиться в районе 102−106 рублей, а при негативных условиях — падении нефтяных котировок или резком росте импорта — риск выхода за этот диапазон будет возрастать.