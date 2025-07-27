С 1 августа повысятся пенсии для работающих пенсионеров

«Не у всех подрядчиков этих услуг получится перепрофилироваться на другие каналы. Интернет-магазины, а особенно маркетплейсы, могут потерять хорошие объемы заказов. В сфере туризма тоже всегда хорошо работал этот инструмент и напоминал про горящие туры, специальные предложения и мотивировал к поездкам. Рекламодатели будут выбирать для себя другие каналы коммуникаций с клиентами. Из-за этого будут перераспределяться рекламные бюджеты. В свою очередь, подрядчики этой услуги будут переходить в мессенджеры», — указывает СЕО агентства поискового маркетинга «SEO Интеллект» Артур Латыпов.