С 1 августа повысятся пенсии для работающих пенсионеров

С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.
«Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета», — пояснил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. И добавил, что и в последующие годы пенсии у работающих пенсионеров будут ежегодно индексироваться, как и у неработающих.
Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна исходя из стоимости пенсионного коэффициента установленного к выплате. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.
Вырастет пенсия и у тех россиян, которым в августе исполнится 80 лет. Со дня достижения 80 лет они начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере — 17 815,4 рубля вместо базовых 8 907,7 рубля.
Если пенсионер получил в августе I группу инвалидности, ему также будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты. Он также начнет получать ее в двойном размере.
Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход: к страховой пенсии — в размере 1 314 рублей, к государственной пенсии — в размере 1377 рублей. Обе надбавки введены в нынешнем году: с 1 января и с 1 апреля соответственно. В дальнейшем они будут ежегодно индексироваться.
Однако необходимо помнить, что прибавка к пенсии выплачивается только по одному из оснований. Например, если 80 лет исполняется инвалиду I группы, надбавки за возраст ему не полагается, поскольку он уже получает фиксированную выплату в двойном размере и надбавку на уход. Надбавка за уход не устанавливается инвалидам с детства I группы, которые уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей либо опекунов.
Технологии помогут бороться с картелями
В России с августа начнет работу государственная информационная система для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений «Антикартель». Она будет ежедневно анализировать данные о торгах и контрактах, чтобы искать признаки ценового сговора и ограничения конкуренции. Оператор системы — Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
С 2022 года ФАС пользуется автоматизированной системой обнаружения картельных сговоров под названием «Большой цифровой кот». ГИС «Антикартель» станет вторым поколением этого сервиса. Новая система сможет получать сведения из информационных систем государственных органов и юридических лиц, а также использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы антимонопольщиков.
Применение новой системы призвано повысить прозрачность рынка, снизить коррупционные риски и поддержать честных участников, пояснил «Российской газете» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Скорость обработки данных при применении автоматизированных информационных систем выше ручных проверок в сотни раз. Отслеживать синхронные изменения цен у конкурентов и выявлять участие в торгах подставных компаний с “Антикартелем” будет получаться быстрее и легче. Я думаю, что позитивный эффект будет заметен в первую очередь в сфере госзакупок, поскольку, по данным ФАС, порядка 80−90% картелей выявляется именно в госзакупках», — рассказал эксперт.
В России заработают новые правила для несовершеннолетних в возрасте 14−18 лет. С 1 августа такие клиенты смогут открывать счета в банках только при письменном согласии их законных представителей. Исключением являются случаи, когда ребенок приобрел полную дееспособность, например, вступил в брак или прошел процедуру эмансипации с 16 лет.
Новое правило законодательно закрепило более ранние рекомендации Банка России, направленные на защиту несовершеннолетних, говорят эксперты.
В 2021 году регулятор сообщал о том, что стоит учитывать при открытии счетов письменное согласие законных представителей несовершеннолетних: родителей, усыновителей или попечителя. Часто они даже не знали о наличии банковского счета у ребенка, и не могли предугадать последствия.
То есть существовал законодательный пробел, который давал возможность финансовому рынку манипулировать, трактовать закон в свою пользу и подвергать риску подростков, отмечают эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков».
Дети от 14 до 18 лет вправе совершать сделки при наличии письменного разрешения родителей, за исключением нескольких пунктов. Среди этих исключений значится оформление вкладов, но не банковских счетов, рассказала «РГ» Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом в законе есть пункт, разрешающий самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.
«На этой неточности формулировок и строится текущая практика, при которой многие банки выдают карты детям, достигшим 14 лет без письменного согласия родителей. В действительности открытие банковского счета не относится к действиям, которые подросток может совершать самостоятельно. Некоторые банки даже предоставляют на своих сайтах форму согласия для родителей», — отмечает эксперт.
Но такая практика была не во всех банках. При онлайн-подаче заявления на открытие счета часто не было пункта для прикрепления письменного согласия родителей, а при очном обращении в банк сотрудники даже не спрашивали у подростка, дают ли разрешение их родители на открытие счета.
С августа 2025 года банки выработают некий единый шаблон, который будет доступен на сайтах и в отделениях банков, считает Романенко. Форма согласия на данный момент не регламентирована, то есть пока она может быть свободной.
Ежегодно объем выдачи несовершеннолетним карт увеличивается на 20−25%, оценивали в Госдуме. И здесь имеются риски. Мошенники часто пользуются наивностью подростков и вовлекают их в дропперскую деятельность — когда с помощью подставных лиц аферисты выводят деньги со счетов обманутых россиян. За вознаграждение всего в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего могут выводиться миллионы. Понятно, такая деятельность законной не является и человек несет за это ответственность.
Взрослые люди старше 18 лет обладают полной дееспособностью и сами принимают решения. По словам экспертов ОНФ, у детей до 14 лет карта привязывается к родительской, и последние могут контролировать счет своих детей, но у подростков от 14 до 18 лет включительно такая норма не предусмотрена. Взрослые люди старше 18 лет обладают полной дееспособностью и сами принимают решения.
«Важно донести до родителей, что теперь у них есть возможность контролировать операции их детей и что ответственность за участие в дропперской деятельности существенно выросла — вплоть до уголовной», — говорит глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Карты, выданные подросткам до 1 августа, продолжат работать в прежнем режиме, говорит эксперт из финансового маркетплейса. Закон не имеет обратной силы, и регулятор не давал указаний блокировать действующие счета.
Начнется эксперимент по маркировке колбас
С 1 августа стартует масштабный эксперимент по маркировке мясных изделий и полуфабрикатов (включая колбасную и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных). Эксперимент пройдет в два этапа. Первый продлится по 28 февраля 2026 года — маркировать будут мясные изделия в потребительской упаковке (включая мясные субпродукты и изделия из мясного жира). Второй этап коснется полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции в упаковке — он пройдет с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года.
Эксперимент добровольный. Но потом маркировка станет обязательной: с 1 марта 2026 года — для мясных изделий и полуфабрикатов, с 1 сентября 2026 года — для полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией. По оценке Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), ее доля в мясных изделиях и полуфабрикатах составляет не менее 14%.
С 1 августа 2025 года вступает в силу новый государственный стандарт на детские игрушки, который впервые системно классифицирует игрушки по возрастным группам, видам деятельности и материалам изготовления. Стандарт определяет требования безопасности и описывает основные риски при использовании игрушек: гигиенические, травматические, химические и пожарные.
«Введение терминологического стандарта на детские игрушки — давно назревшее решение», — отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. По ее словам, запрос на классификацию рынка игрушек и упорядочивание категорий поступал от специалистов образования, представителей отрасли и регуляторов.
Новый ГОСТ направлен на защиту жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, а также предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности игрушек. «При разработке или обновлении стандартов разработчики стараются соотнести текущие риски», — поясняет Антонина Цицулина. Она подчеркивает, что стандарты устанавливают требования к проектированию и производству игрушек, отражая риски и ограничения сегодняшнего дня, и обновляются каждые пять лет.
Для производителей, включая представителей малого и среднего бизнеса, новый стандарт станет скорее поддержкой, чем дополнительной нагрузкой. «Стандарт станет помощником при идентификации игрушек и для производителей, и для торговли, и для специалистов в сфере оценки соответствия игрушек», — объясняет президент АИДТ.
Поскольку это терминологический стандарт, он не потребует от производителей существенных дополнительных затрат на сертификацию или переоснащение производств. «Среди тех изменений, что могут понадобиться — скорректировать наименование и возраст на маркировке и в технической документации», — уточняет Антонина Цицулина.
Важной особенностью нового ГОСТа является его обязательный характер для всех участников рынка. Хотя большинство государственных стандартов носят рекомендательный характер, данный стандарт внесен в перечни документов по стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований Технического регламента «О безопасности игрушек». «Поэтому его применение обязательно для всех участников рынка и контрольно-надзорных органов», — подчеркивает эксперт.
Введение нового стандарта должно упорядочить рынок детских игрушек, обеспечить единые подходы к классификации продукции и повысить уровень безопасности детских товаров. Для потребителей это означает более четкую и понятную маркировку игрушек, а для производителей — единые требования и терминологию в отрасли.
С 1 августа россияне смогут отказаться от любых массовых спам-рассылок через личный кабинет на сайте своего оператора связи или мобильный сервис. Оператор обязан прекратить рассылку абоненту, направившему такой отказ, на следующий день после подачи заявления.
Новый закон направлен против «серого» рынка, который использует купленные базы данных и мошеннические схемы. Такой механизм будет бороться с нежелательными и навязчивыми сообщениями, а не с полезным контентом, на который человек сам дал согласие.
В пресс-службе notisend.ru отмечают, что для легального маркетинга новый закон представляет собой позитивный сигнал — будет меньше «шума» и появится больше доверия к каналам коммуникации.
Россияне смогут легче управлять процессом получения информации от компаний и быстро отписываться от тех, чей контент их не интересует.
«Сегодня ключевой фактор давления — огромный ущерб от мошенников, которые используют информацию для создания схем обмана граждан. В утекших базах на каждого человека есть столько информации, что злоумышленники знают всех его родственников, где они живут и куда ездят», — указывает директор практики Digital-коммуникаций «Михайлов и Партнеры» Сергей Стукалов.
Он добавляет, что альтернативой будут выступать каналы продвижения, не требующие напрямую работы с персональными данными — через таргетированную и контекстную рекламу, расширение подписчиков в социальных сетях, включая закрытые чаты.
«Не у всех подрядчиков этих услуг получится перепрофилироваться на другие каналы. Интернет-магазины, а особенно маркетплейсы, могут потерять хорошие объемы заказов. В сфере туризма тоже всегда хорошо работал этот инструмент и напоминал про горящие туры, специальные предложения и мотивировал к поездкам. Рекламодатели будут выбирать для себя другие каналы коммуникаций с клиентами. Из-за этого будут перераспределяться рекламные бюджеты. В свою очередь, подрядчики этой услуги будут переходить в мессенджеры», — указывает СЕО агентства поискового маркетинга «SEO Интеллект» Артур Латыпов.
Также с 1 сентября этого года станут незаконными массовые обзвоны без согласия абонента. Россияне смогут отказаться от нежелательных звонков через сервис «Госуслуги».