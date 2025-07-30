РЖД запустит в 2026 году плацкартные вагоны с удлиненными полками и душем

В частности, полки для пассажиров будут увеличены в длине и ширине.
Как отметил Белозеров, в 2025 году планируется запустить купейный вагон габарита Т: он шире обычного на 28 см и длиннее на 73 см.
Традиционная полка для пассажира в нем будет длиннее на 20 см и шире на 3 см.
«Соответственно, 6 вагонов уже сертифицированы, закуплены. А до конца года 38 таких вагонов мы купим», — добавил он.
Первое направление, по которому будут запущены поезда с обновленными вагонами, это маршрут Москва — Санкт-Петербург: уже в сентябре пассажиры смогут прокатиться между двух столиц в новых условиях.
Также планируется повысить комфортабельность плацкартных вагонов: в них также будет увеличена длина и ширина полок, в том числе — боковых. Каждый из таких вагонов оснастят отдельным душем.