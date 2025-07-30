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РЖД запустит в 2026 году плацкартные вагоны с удлиненными полками и душем

ОАО «Российские железные дороги» хотят изменить подход к комфорту в плацкартных и купейных вагонах, заявил председатель правления компании Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

В частности, полки для пассажиров будут увеличены в длине и ширине.

Как отметил Белозеров, в 2025 году планируется запустить купейный вагон габарита Т: он шире обычного на 28 см и длиннее на 73 см.

Традиционная полка для пассажира в нем будет длиннее на 20 см и шире на 3 см.

«Соответственно, 6 вагонов уже сертифицированы, закуплены. А до конца года 38 таких вагонов мы купим», — добавил он.

Первое направление, по которому будут запущены поезда с обновленными вагонами, это маршрут Москва — Санкт-Петербург: уже в сентябре пассажиры смогут прокатиться между двух столиц в новых условиях.

Также планируется повысить комфортабельность плацкартных вагонов: в них также будет увеличена длина и ширина полок, в том числе — боковых. Каждый из таких вагонов оснастят отдельным душем.