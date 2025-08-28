РЖД показали новые вагоны СВ с двухметровыми полками

В новом представленном спальном вагоне восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. За счет вместительных закрытых полок над спальными местами появилось больше пространства для хранения ручной клади и спортинвентаря. Для ценных вещей в вагоне предусмотрен сейф. Также есть кнопки вызова проводника и индивидуальные светодиодные светильники, розетки 220 В и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и мультимедийные экраны с возможностью выбора контента.