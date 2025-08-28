Ричмонд
РЖД показали новые вагоны СВ с двухметровыми полками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) представили модернизированный спальный вагон (СВ) с двухметровыми полками, передает корреспондент ТАСС. Новый вагон холдинг показал в рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение. Экспо.

Источник: Агентство «Москва»

В новом представленном спальном вагоне восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. За счет вместительных закрытых полок над спальными местами появилось больше пространства для хранения ручной клади и спортинвентаря. Для ценных вещей в вагоне предусмотрен сейф. Также есть кнопки вызова проводника и индивидуальные светодиодные светильники, розетки 220 В и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и мультимедийные экраны с возможностью выбора контента.

Длина спальных полок увеличена на 16 см — до 2 м. В каждом вагоне, помимо современных санузлов, оборудована еще и душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской.

В 2025 году РЖД планируют получить от производителя («Вагонреммаш») 28 таких вагонов.

Международный железнодорожный салон пройдет в Санкт-Петербурге во второй раз. В первый раз выставка проводилась в 2023 году. Посетители смогут увидеть стенды экспонентов, динамический показ ретротехники, а также познакомиться с экспозициями и временными выставками Музея железных дорог России.