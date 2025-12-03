Рютте допустил, что план по экспроприации активов РФ не увенчается успехом

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что стремление Еврокомиссии экспроприировать активы РФ не увенчается успехом, и призвал в этом случае не допустить, чтобы Киев остался без денег. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.