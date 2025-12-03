Рынок жулья: покупательница квартиры Долиной обратилась в Верховный суд

Покупательница квартиры Ларисы Долиной — Полина Лурье — обратилась с жалобой в Верховный суд. Она пытается оспорить решение судов трех инстанций, которые признали сделку незаконной, вернули права на квартиру Долиной, но не обязали народную артистку вернуть деньги. Суды посчитали, что в момент заключения договора купли-продажи певица находилась под влиянием мошенников. Тем временем председатель Верховного суда Игорь Краснов 2 декабря призвал суды не принимать решений, которые могут стать катализатором мошеннических схем. Как отмечают источники, он имел в виду именно «схему Долиной», которая позволяет бывшим собственникам вернуть недвижимость, проданную по указке аферистов, но при этом оставляет ни с чем добросовестных покупателей. О том, каким может быть решение ВС, — в материале «Известий».