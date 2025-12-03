Рынок жулья: покупательница квартиры Долиной обратилась в Верховный суд

Покупательница квартиры Ларисы Долиной — Полина Лурье — обратилась с жалобой в Верховный суд. Она пытается оспорить решение судов трех инстанций, которые признали сделку незаконной, вернули права на квартиру Долиной, но не обязали народную артистку вернуть деньги. Суды посчитали, что в момент заключения договора купли-продажи певица находилась под влиянием мошенников. Тем временем председатель Верховного суда Игорь Краснов 2 декабря призвал суды не принимать решений, которые могут стать катализатором мошеннических схем. Как отмечают источники, он имел в виду именно «схему Долиной», которая позволяет бывшим собственникам вернуть недвижимость, проданную по указке аферистов, но при этом оставляет ни с чем добросовестных покупателей. О том, каким может быть решение ВС, — в материале «Известий».
Как Полина Лурье пытается вернуть квартиру
Жительница Москвы Полина Лурье, которая за 112 млн рублей купила квартиру у певицы Ларисы Долиной, подала жалобу в Верховный суд, следует из карточки на сайте ВС РФ. Ранее она проиграла в трех инстанциях — сделку сочли ничтожной, права на квартиру вернули народной артистке, но при этом не возложили на Долину обязательств вернуть деньги. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила «Известиям», что жалоба подана, ее зарегистрировали.
Далее, по ее словам, дело будет истребовано из суда и после изучения может быть передано гражданской коллегии. Адвокат и сама Лурье рассчитывают, что жалобу примут к рассмотрению.
Последнее решение не в пользу Полины Лурье вынес 27 ноября Второй кассационный суд. Решения всех судебных инстанций мотивировались тем, что в момент продажи певица была введена в заблуждение мошенниками. В итоге это привело к тому, что Лариса Долина лишилась права собственности на квартиру, в которой проживают она сама и ее семья.
Как выяснили «Известия», в апреле 2024 года с певицей связались мужчины, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они настаивали, что ее активы находятся в опасности — якобы ее квартиру заложили, поэтому ей срочно нужно продать жилье, а полученные деньги направить на погашение кредита и снятие залога. В итоге спустя месяц появился покупатель — им оказалась Полина Лурье. Она приобрела недвижимость за 112 млн рублей.
При этом процесс продажи проходил спокойно: Лурье осмотрела квартиру, затем заключила предварительный договор и внесла задаток. Уже в июне 2024 года состоялось подписание договора купли-продажи в отделении одного из крупных банков под камеру. Переход права собственности по договору зарегистрировали в столичном Росреестре.
Однако спустя некоторое время Лариса Долина заявила, что ее обманули мошенники и квартиру она продала под их влиянием. Осознание этого к певице пришло только после того, как аферисты начали убеждать ее продать и загородный дом. Артистка обратилась с заявлением в полицию.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, на данный момент задержано четверо злоумышленников. На скамье подсудимых оказались Дмитрий Леонтьев, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Андрей Основа.
Леонтьев, как выяснило следствие и установил суд, был одним из дропов — через его банковскую карту прошло 3 млн из 180 млн рублей, которые певица отдала мошенникам (помимо 112 млн, вырученных за квартиру, это еще и личные сбережения певицы). Он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы. Основа и Каменецкий также выступили в роли дропперов, а Цырульникова — в роли курьера. Балашихинский суд Московской области 28 ноября 2025 года назначил им наказание на срок от 4 до 7 лет лишения свободы.
Как «отменяют» Ларису Долину
После возбуждения уголовного дела Лариса Долина подала иск против Полины Лурье, чтобы вернуть себе квартиру. А та спустя 10 дней подала иск на певицу. Народная артистка в своем иске требовала оспорить «сделку по отчуждению» квартиры. В обосновании говорилось, что продажа квартиры прошла «под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц».
Полина Лурье в ответном иске требовала выселить певицу из жилого помещения в Хамовниках, пытаясь доказать суду, что она является добросовестным приобретателем. По ее словам, до подписания договора она лично общалась с певицей и обговаривала условия сделки. Все документы были проверены, деньги поместили в банковскую ячейку, Лариса Долина их оттуда забрала.
Районный суд, апелляционная инстанция, а затем и кассация встали на сторону народной артистки. При этом Полина Лурье, как отметил суд, не лишена возможности предъявить требования о возмещении убытков к обвиняемым в обмане Ларисы Долиной.
Ситуация возмутила пользователей Сети — они начали резко реагировать на любые публичные выступления певицы. Например, Ларису Долину пригласили на шоу в честь дня рождения «Жилищной лотереи», но после потока негативных комментариев всю информацию об участии артистки в шоу удалили с ресурсов компании.
Люди запустили и флешмоб по «отмене» певицы. Пользователи массово выкладывают ролики, где под песню «Погода в доме» певице «отказывают» в услугах или требуют вернуть им деньги за «неудачные покупки», будто бы совершенные под влиянием мошенников.
На рынках продажи недвижимости, автомобилей и аренды жилья стал заметен тренд, который уже окрестили «эффектом Долиной». Продавцы начали массово обращаться в суды, чтобы оспорить сделки, утверждая, что действовали по указке аферистов.
Проблема достигла таких масштабов, что, вероятно, именно на нее отреагировал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Выступая 2 декабря на Совете судей, он назвал одной из актуальных задач «повышение качества судебных решений, их направленность на служение обществу».
— Они не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем. К сожалению, такие факты имеются, — заявил он.
По данным источника «Известий», речь шла именно о решениях судов по большому количеству дел, в которых фигурирует «схема Долиной».
Как борются с «эффектом Долиной»
После инцидента с квартирой Долиной растет количество людей, которые честно купили квартиры, но в итоге остались ни с чем. Поэтому избирательное отношение судов к подобным проблемам недопустимо, заявила «Известиям» председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
— Речь не о Долиной, я ее пострадавшей не считаю. Вот от таких, как она, как раз и страдают добросовестные покупатели, — заявила депутат. — Давайте пригласим сюда 3 тыс. пострадавших: многодетные семьи, молодые семьи, которые лишились своего жилья, которые взяли его в ипотеку и остались один на один с проблемами. Вот это будет обсуждение проблемы.
Нина Останина подчеркнула, что при сделках с недвижимостью должны быть защищены как продавец, так и добросовестный покупатель. Учитывая сложившуюся на рынке ситуацию, Верховный суд должен обеспечить гарантии безопасности для обеих сторон. Депутат направила в ВС обращение с просьбой обобщить практику рассмотрения подобных дел.
— Речь идет о том, чтобы Верховный суд на своем пленуме выработал единые рекомендации, которые бы направил в суды нижестоящих инстанций, — подчеркнула парламентарий. — Это необходимо, чтобы у нас было единообразное применение законодательства, которое защищало бы права каждого.
Профильные комитеты Госдумы не должны стоять в стороне от проблем, с которыми столкнулись покупатели на рынке вторичного жилья, заявил и председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента, не упоминая конкретное дело певицы.
— Мы должны с вами искать решения, имея статус, полномочия, с тем чтобы найти выход в сложившейся ситуации. Давайте мы здесь посмотрим, чтобы профильные комитеты не стояли в стороне, — указал он.
Кроме того, Ларису Долину пригласили принять участие в заседании круглого стола в Госдуме, где будет обсуждаться вопрос защиты россиян, покупающих жилье, чтобы дать ей возможность предоставить новые факты по данной теме, написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Мы собираем в одном зале ключевых игроков рынка, правоохранителей и законодателей не для дискуссии, а для выработки конкретного антикризисного плана. Цель — услышать все точки зрения и больные места, чтобы новые законы были не просто строгими, а по-настоящему работающими и справедливыми», — отметил он.
Вопрос прихода певицы обсуждается с ее директором.
«Придет или не придет — это ее дело. Хотелось бы понять, что случилось на самом деле, ее мнение услышать. Хотим понять, как это всё происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза, какие-то факты, может, мы не знаем», — добавил депутат.
Что скажет Верховный суд
Судебные акты по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной не содержат убедительного правового обоснования для признания покупки недействительной, полагает руководитель практики сложных судебных споров адвокат Евгений Розенблат.
— В результате покупатель остался и без квартиры, и без денег, — сказал он. — Вызывает сомнение и аргумент о том, что покупатель вправе требовать возврата денежных средств у мошенников.
Юрист отметил, что, согласно материалам дела, деньги мошенникам передавал не покупатель, а продавец. Он подчеркнул, что такой подход выглядит нелогичным, поскольку негативные последствия действий продавца фактически возложены на покупателя.
— Было бы логично, чтобы Верховный суд поставил точку в вопросах корректности неприменения двусторонней реституции (восстановление первоначального положения сторон. — Ред.) и границ ответственности покупателя, — указал эксперт.
Если у Полины Лурье есть факты, доказывающие, что она добросовестный покупатель, шансы в Верховном суде у нее есть, считает юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
— Что Лариса Долина делала с деньгами после продажи, не касается покупателя, — сказала она. — С ними могло случиться что угодно.
Однако, по ее словам, если по делу проводился ряд экспертиз, например психологическая, которые были приняты во внимание судами нижестоящих инстанций, то это может усложнить процесс. Чаще всего для судов это становится одним из основных доказательств по делу.