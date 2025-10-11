Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рынок криптовалюты за последние сутки потерял около 10 миллиардов долларов, большую часть из них составили потери после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах против Китая, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные биржевого агрегатора Coinglass.
«Слабость на криптовалютном рынке ощущалась уже с пятницы. По данным Coinglass, за последние 24 часа было списано около 10 миллиардов долларов в ходе крупнейшей волны ликвидации как минимум с начала апреля», — пишет агентство.
В частности, за последние часы после слов Трампа трейдеры ликвидировали позиции на сумму более семи миллиардов долларов.
Трамп ранее заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время, объяснив это «агрессивной позицией» Китая в сфере торговли.