Рынок акций упал после предложения главы Минобороны по ядерным испытаниям

Министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину подготовить полномасштабные ядерные испытания из-за действий США.

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: РБК Инвестиции

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,65% и на минимуме в 17:03 мск составил 2554,5 пункта.

Рынок падает на фоне новостей о том, что министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину подготовить полномасштабные ядерные испытания из-за США.

В свою очередь Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств нет. В то же время президент поручил Минобороны и другим ведомствам поручил внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

В конце октября индекс Мосбиржи упал ниже 2450 пунктов впервые с декабря 2024 года. Это произошло на фоне усиления геополитических опасений и отсутствия поддерживающих сигналов с заседания Банка России по ставке.

Новость дополняется.

