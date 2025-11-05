Рынок акций упал после предложения главы Минобороны по ядерным испытаниям

В свою очередь Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств нет. В то же время президент поручил Минобороны и другим ведомствам поручил внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.