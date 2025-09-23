Рынок акций резко упал на заявлении Трампа про Россию и Украину

Индекс IMOEX2 на минимуме в 22:06 мск упал на 1,81%, до 2700,79 пункта. Рынок начал резко снижаться после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и забрать всю свою территорию обратно. До этого IMOEX2 терял менее 0,5%, но после слов Трампа падение резко ускорилось.
Позднее индекс Мосбиржи впервые с 14 июля опустился ниже 2700 пунктов. По данным на 22:46 мск IMOEX2 терял уже 2,01% и был на уровне 2695,28 пункта.
Вечный фьючерс на доллар США (USDRUBF) на Мосбирже, напротив, подскочил на 1,21% и на максимуме достиг отметки ₽84,36.
«Познакомившись и полностью поняв военную и экономическую ситуацию на Украине/в России и увидев экономические проблемы, которые она вызывает у России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, чтобы бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, возврат к первоначальным границам, с которых началась эта война, вполне возможен. Почему бы и нет?», — заявил Трамп.
По данным на 22:20 мск наибольшее снижение среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, показали обыкновенные акции «Русала» (-3,81%), Московского кредитного банка (-3,3%), Совкомбанка (-3,02%) и АФК «Система» (-2,91%). В плюсе торговались акции «Группы Позитив» (+1,8%), «Мать и дитя» (+0,59%), «Хэдхантера» (+0,51%) и ВК (+0,27%).
По мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», геополитика остается ключевым фактором для российского фондового рынка и определяет настроение инвесторов.
С другой стороны, внутренний фон выглядит более позитивно, добавляют эксперты: ЦБ продолжает курс на смягчение денежно-кредитной политики и на оставшихся двух заседаниях по ключевой ставке в этом году, вероятно, снизит ее.
Дополнительным фактором станет ослабление рубля на фоне снижения ставок, что выступает драйвером для экспортеров и может обеспечить им более сильные финансовые результаты к концу года, заключили аналитики.