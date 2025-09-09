Рыночная ипотека наращивает долю. Объем выдачи ипотечных кредитов достиг максимума с июля 2024 года

По прогнозу «Дом.РФ», по итогам 2025 года доля ипотеки с господдержкой сохранится на высоком уровне — 40−50% по количеству и 65−70% по объему. В ВТБ ожидают, что госпрограммы займут около 75% в структуре продаж рынка. В Т-Банке ожидают, что в новых выдачах доля льготной ипотеки с текущих 75−80% может сократиться к концу года на несколько десятков процентных пунктов. Там отмечают, что заметное снижение возможно при падении ставок до уровня 16% — «это психологическая планка для населения». По мнению Сергея Гордейко, в количественном выражении доля льготной ипотеки должна снизиться в 2026 году до 25%. «При существенном увеличении доступности рыночных программ они будут расти быстрее, чем расширенные льготные программы», — резюмирует эксперт.