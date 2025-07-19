Рябков: никто в БРИКС не ставит вопрос о замене доллара

«Никто в кругу БРИКС не ставит вопрос о замене доллара. Президент России Владимир Путин многократно говорил о том, что на протяжении последнего времени мы оказались в ситуации, когда Российскую Федерацию лишили возможности пользоваться долларом, по большому счету, в очень многих расчетах в силу блокирующих санкций», — сказал Рябков.