Рябков: никто в БРИКС не ставит вопрос о замене доллара

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. БРИКС движется к переходу на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью казахстанскому эксперту, журналистке и автору документальных фильмов Акмарал Баталовой.
«Никто в кругу БРИКС не ставит вопрос о замене доллара. Президент России Владимир Путин многократно говорил о том, что на протяжении последнего времени мы оказались в ситуации, когда Российскую Федерацию лишили возможности пользоваться долларом, по большому счету, в очень многих расчетах в силу блокирующих санкций», — сказал Рябков.
«Необходимая опция для нас — это искать альтернативы в форме таких механизмов взаимных расчетов, которые были бы достаточно устойчивы к внешнему негативному воздействию, обладали бы иммунитетом к такого рода мероприятиям извне, — отметил высокопоставленный дипломат. — Альтернатива в переходе на расчеты в национальных валютах — это тот путь, по которому мы внутри БРИКС движемся».
По его словам, Россия в расчетах с партнерами по объединению уже превысила планку в 90% всех транзакций, которые обслуживаются в национальной валюте.