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Рябков: никто в БРИКС не ставит вопрос о замене доллара

Замминистра иностранных дел РФ также отметил, что Россия в расчетах с партнерами по объединению уже превысила планку в 90% всех транзакций.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. БРИКС движется к переходу на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью казахстанскому эксперту, журналистке и автору документальных фильмов Акмарал Баталовой.

«Никто в кругу БРИКС не ставит вопрос о замене доллара. Президент России Владимир Путин многократно говорил о том, что на протяжении последнего времени мы оказались в ситуации, когда Российскую Федерацию лишили возможности пользоваться долларом, по большому счету, в очень многих расчетах в силу блокирующих санкций», — сказал Рябков.

«Необходимая опция для нас — это искать альтернативы в форме таких механизмов взаимных расчетов, которые были бы достаточно устойчивы к внешнему негативному воздействию, обладали бы иммунитетом к такого рода мероприятиям извне, — отметил высокопоставленный дипломат. — Альтернатива в переходе на расчеты в национальных валютах — это тот путь, по которому мы внутри БРИКС движемся».

По его словам, Россия в расчетах с партнерами по объединению уже превысила планку в 90% всех транзакций, которые обслуживаются в национальной валюте.