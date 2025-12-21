РВБ: продажи постеров и масок с Долиной за два месяца выросли в шесть раз

«“Эффект Долиной” отразился на продажах на Wildberries. Хотя товары с изображением певицы и не пользуются массовым спросом, но по сравнению с “доскандальным” периодом за период с 1 ноября по 18 декабря ряд некоторых товаров показал крайне высокую динамику продаж. Например, продажи картонной фотомаски со знаменитостью выросли на 500% в натуральном выражении (по количеству проданных штук), постеров с певицей — на 650%, а ростовых кукол купили на 300% больше», — говорится в сообщении.
При этом продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Долиной на Wildberries сократились до нуля — абсолютные цифры продаж в сентябре — октябре были невелики, пояснили в РВБ. Аналитики также отметили, что некоторые товары, например постеры с автографом Долиной, продаются со значительными скидками — до 95%.
Для анализа использовались данные за 1 ноября — 18 декабря в сравнении с 1 сентября — 18 октября 2025 года.