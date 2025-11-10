Румыния может выступить покупателем активов «Лукойла» в стране

«Это гипотеза, которую нельзя исключать. Но нам нужно понимать, что “Лукойл” самостоятельно принимает решение, кому продавать [активы]», — сказал он в интервью телеканалу Digi24.
Помимо этого, советник отметил, что любое решение «Лукойла» о продаже активов в Румынии должно «пройти фильтр румынского государства». Он подчеркнул, что потенциальная сделка будет проходить проверку со стороны правительства. Помимо этого, Бурнете заявил, что нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в городе Плоешти в центральной части Румынии обеспечивает около 25% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране, часть этих нефтепродуктов экспортируется в Молдавию.
В октябре США и Великобритания включили компанию «Лукойл» в свои санкционные списки, после чего «Лукойл» сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Затем компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла» после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.
«Лукойл» реализует большое количество зарубежных проектов: компании принадлежат два НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), а также доля в НПЗ в Нидерландах. Также на конец 2024 года «Лукойл» располагал обширной сетью АЗС в 20 странах мира, из которых 2,456 тыс. находились за рубежом (в том числе в США и Европе). Кроме того, компания работает в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, ОАЭ, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Республике Конго, Мексике. По всей Румынии у компании насчитывается 320 заправок.