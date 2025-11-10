Румыния может выступить покупателем активов «Лукойла» в стране

«Лукойл» реализует большое количество зарубежных проектов: компании принадлежат два НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), а также доля в НПЗ в Нидерландах. Также на конец 2024 года «Лукойл» располагал обширной сетью АЗС в 20 странах мира, из которых 2,456 тыс. находились за рубежом (в том числе в США и Европе). Кроме того, компания работает в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, ОАЭ, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Республике Конго, Мексике. По всей Румынии у компании насчитывается 320 заправок.