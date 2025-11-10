Рука госпомощи. Объем поддержки госбанков приблизился к 600 млрд рублей

В Сбербанке заявили, что «банк не получал поддержку от государства и не нуждается в докапитализации». Действительно, объем субординированного депозита (94,2 млрд руб.) составляет чуть больше 1% от собственного капитала банка на 1 июля (7,691 трлн руб.). Вместе с тем кредитные организации получили средства ФНБ по проекту ВСМ под ставку 0,5% годовых на срок до 25 декабря 2049 года, само же банковское финансирование проекта начнется лишь с 2027 года. Вместе с тем у ВТБ, ГПБ, ПСБ госинвестиции более существенные — 5,5−12,5% от величины собственного капитала. В ВТБ лишь отметили, что нормативы достаточности капитала на 1 октября превышали регуляторные минимумы — в частности, Н20.0 составил 10,0% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 9,25%), Н20.1 — 6,4% (5,75%), Н20.2 — 8,1% (7,25%). Средства, получаемые в капитал ПСБ до конца года, будут направлены на реализацию госпрограмм, а также на развитие ОПК (см. «Ъ» от 30 сентября). В Россельхозбанке сообщили, что полученные «средства будут направлены на реализацию проектов государственного значения». «Направления утилизации капитала, как правило, определяются стратегическими задачами, которые акционер ставит перед кредитной организацией», — констатирует руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.