Рука госпомощи. Объем поддержки госбанков приблизился к 600 млрд рублей

По оценкам «Ъ», объем господдержки, направленной в госбанки в 2025 году, составит не менее 560 млрд руб. Большая часть этого объема приходится на субординированные депозиты, выделенные в рамках масштабных проектов, — более 270 млрд руб. на ВСМ (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, см. «Ъ» от 28 апреля) и 200 млрд руб. на проект газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (ВТБ). Помимо этого государство вкладывает деньги и в капитал банков — 30 млрд руб. в привилегированные акции Газпромбанка (ГПБ), 57 млрд руб. (с учетом внесенных в начале года 27,4 млрд руб.) в обыкновенные акции ПСБ, 3,5 млрд руб. в обыкновенные акции Россельхозбанка.
Общая сумма господдержки в этом году превысит показатель прошлого года в шесть раз — в 2024 году средства были вложены в префы ГПБ (75 млрд руб.) и обыкновенные акции ПСБ (18,4 млрд руб.).
В Сбербанке заявили, что «банк не получал поддержку от государства и не нуждается в докапитализации». Действительно, объем субординированного депозита (94,2 млрд руб.) составляет чуть больше 1% от собственного капитала банка на 1 июля (7,691 трлн руб.). Вместе с тем кредитные организации получили средства ФНБ по проекту ВСМ под ставку 0,5% годовых на срок до 25 декабря 2049 года, само же банковское финансирование проекта начнется лишь с 2027 года. Вместе с тем у ВТБ, ГПБ, ПСБ госинвестиции более существенные — 5,5−12,5% от величины собственного капитала. В ВТБ лишь отметили, что нормативы достаточности капитала на 1 октября превышали регуляторные минимумы — в частности, Н20.0 составил 10,0% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 9,25%), Н20.1 — 6,4% (5,75%), Н20.2 — 8,1% (7,25%). Средства, получаемые в капитал ПСБ до конца года, будут направлены на реализацию госпрограмм, а также на развитие ОПК (см. «Ъ» от 30 сентября). В Россельхозбанке сообщили, что полученные «средства будут направлены на реализацию проектов государственного значения». «Направления утилизации капитала, как правило, определяются стратегическими задачами, которые акционер ставит перед кредитной организацией», — констатирует руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Впрочем, дополнительные вложения не бывают лишними. «Дополнительное вливание капитала дает долгосрочную страховку от ухудшения качества активов, санкций, роста ставок и позволяет банкам быстрее развивать кредитование в приоритетных сегментах, сохраняя системную устойчивость», — поясняет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Докапитализация госбанков стала стандартным инструментом для наращивания кредитования в приоритетных отраслях экономики «и не связана напрямую с прибыльностью, поскольку задачей является обеспечение запаса по нормативам для решения целевых задач кредитования», указывает зампред совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров.
Вместе с тем Банк России отказался от введенных ранее послаблений в отношении капитала, и к 2028 году прежние нормативные требования должны быть восстановлены.
Уже к концу 2025 года СЗКО должны прибавить к минимальной планке общего норматива Н1.0 еще 0,5 п. п. за системную значимость и 1 п. п. для поддержания достаточности капитала. Кроме того, с 1 июля добавилось 0,5 п. п. в виде антициклической надбавки. То есть к концу 2025 года минимальный норматив достаточности капитала системно значимых банков должен быть не ниже 10%. Сейчас банкам «нужно дополнительно увеличивать капитал, чтобы выходить на требуемый уровень без послаблений в соответствии с графиком ЦБ», — указывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Улучшая нормативы достаточности капитала (такие как Н1.0, Н1.1 и Н1.2), докапитализация расширяет возможности банков выдавать кредиты. «Наличие значительного буфера позволяет банкам не бояться внезапной волны убытков или внезапного изменения рынка и не прибегать к экстренному поиску рынка капитала в неблагоприятный момент», — указывает Ярослав Кабаков.
При этом докапитализация отчасти меняет конкурентную среду. «Госбанки получают преимущество, и частным банкам придется иначе выстраивать усиление капитала (через прибыль, выпуск акций, субординированные займы) и находить свои ниши», — считает господин Кабаков. Впрочем, у большинства крупных банков запас по капиталу имеется, в том числе благодаря более осторожному кредитованию клиентов. По данным ЦБ, на 1 августа 2025 года средняя величина норматива Н1.0 для 202 банков с универсальной лицензией (без учета СЗКО) составляла 15,4%, причем для более чем 150 банков она превышала 14%.