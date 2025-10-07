Рубль зрелости: пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году

Начиная с 1 января 2026 года планируется установить стоимость одного пенсионного балла на уровне 156 рублей 76 копеек, а фиксированную часть страховой пенсии по возрасту определить в размере 9584 рубля 69 копеек. Такое повышение соответствует индексации на 7,6%, подчеркнул эксперт. Первое перерасчетное повышение пенсий в 2026 году запланировано на 1 февраля, при этом его точная величина будет зависеть от фактических показателей инфляции. Если рассматривать динамику роста пенсионного коэффициента, можно отметить положительную тенденцию: с 145,69 рубля в 2025 году показатель увеличится до 168,57 рубля к 2027-му, что свидетельствует о стабильном повышении темпов индексации.