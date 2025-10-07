Рубль зрелости: пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году

В течение 2027 года в России запланировано постепенное повышение стоимости одного пенсионного коэффициента. В правительственных планах предусмотрено проведение двух этапов индексации данного показателя. Первая корректировка должна состояться в начале февраля, когда значение коэффициента увеличат примерно до 163 рублей. Затем, спустя два месяца, намечено повторное повышение, в результате которого стоимость одного пенсионного балла достигнет около 168 рублей. Можно ли считать темпы индексации достаточными для сохранения покупательной способности пенсий, а также какие категории пенсионеров получат наибольшую выгоду от роста коэффициента, разбирались «Известия».
Шкала измерений
«По 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу на 7,6%, что выше уровня прогнозной инфляции в 6,8%. Таким образом, пенсии будут увеличены для всех получателей страховых пенсий по единым принципам — на 7,6%, как для работающих, так и для неработающих россиян, а точная сумма прибавки зависит от размера пенсии получателей», — уточнили в ведомстве.
Индивидуальный пенсионный коэффициент, также известный как пенсионные баллы, представляет собой ключевой параметр, определяющий будущий размер пенсии, заявил «Известиям» Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Размер страховой пенсии по возрасту определяется по следующему принципу: СП = ИПК x СПК + ФВ, где под СП подразумевается сумма страховой пенсии; ИПК — количество накопленных пенсионных баллов; СПК — денежная стоимость одного балла на дату назначения пенсии; а ФВ — это фиксированная часть, добавляемая к общей выплате.
— В течение года максимально можно накопить до 10 пенсионных баллов. На 2025 год предельная база для начисления страховых взносов составляет 2 759 000 рублей в год, или 229 917 рублей в месяц. Размер официального дохода играет решающую роль в формировании ИПК: чем выше заработная плата в пределах установленной базы, тем больше баллов будет начислено и тем ближе индивидуальный коэффициент к максимально возможным 10 баллам, — пояснил он.
Помимо трудового стажа россиянину могут начисляться пенсионные баллы и за определенные жизненные обстоятельства, признанные социально значимыми, заметил Петр Щербаченко. Перечень таких ситуаций достаточно обширен и регулируется разными законодательными актами. В частности, за время ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет начисляются разные суммы баллов: за первого ребенка — 1,8 в год, за второго — 3,6, а за третьего и четвертого — по 5,4 ежегодно.
— Кроме того, участие в специальной военной операции оценивается в 3,6 балла за полный календарный год, — напомнил эксперт. — Аналогично, за уход за ребенком с инвалидностью полагается 1,8 балла, столько же начисляется за заботу о пожилом человеке, достигшем 80-летнего возраста.
Индексация суммы
Начиная с 1 января 2026 года планируется установить стоимость одного пенсионного балла на уровне 156 рублей 76 копеек, а фиксированную часть страховой пенсии по возрасту определить в размере 9584 рубля 69 копеек. Такое повышение соответствует индексации на 7,6%, подчеркнул эксперт. Первое перерасчетное повышение пенсий в 2026 году запланировано на 1 февраля, при этом его точная величина будет зависеть от фактических показателей инфляции. Если рассматривать динамику роста пенсионного коэффициента, можно отметить положительную тенденцию: с 145,69 рубля в 2025 году показатель увеличится до 168,57 рубля к 2027-му, что свидетельствует о стабильном повышении темпов индексации.
— Тем не менее при анализе достаточности повышения пенсионных выплат важно принимать во внимание ряд ключевых обстоятельств, — заявил Петр Щербаченко. — Прежде всего, решающую роль играет инфляция: если скорость индексации окажется ниже темпов роста цен, реальные доходы пенсионеров будут уменьшаться, что неизбежно приведет к снижению уровня их благосостояния. Кроме того, следует учитывать изменение стоимости основных товаров и услуг, которые чаще всего приобретаются людьми пожилого возраста. В случае если подорожание этих категорий превысит темпы индексации, покупательная способность пенсионеров также окажется под давлением.
Увеличение стоимости пенсионного коэффициента предполагает, что в 2027 году страховые пенсии будут пересчитаны с ростом на 7,5% по сравнению с уровнем 2026 года подтвердил «Известиям» старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок. Индексация затронет всех получателей страховых выплат — как работающих граждан, так и тех, кто уже завершил трудовую деятельность. При этом темп повышения значительно превышает ожидаемую инфляцию на следующий год, которая, по прогнозу Минэкономразвития, составит около 4%. В итоге реальный размер пенсий должен увеличиться, что позволит улучшить их покупательную способность.
— Если фактический уровень инфляции будет близок к прогнозному, то покупательная способность пенсии в 2027 году возрастет для большинства категорий пенсионеров, — отметил он. — Однако инфляция во многом зависит от факторов, слабо поддающихся прогнозированию, поэтому фактическое значение индекса потребительских цен может оказаться выше. К тому же для разных категорий населения уровень роста цен различен, так как состав их потребительской корзины различается. Но в любом случае страховые пенсии не могут индексироваться ниже уровня официальной инфляции за прошлый год.
Предстоящее двухэтапное повышение пенсий направлено на обеспечение их реальной ценности с учетом изменения экономических условий, сказал «Известиям» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Первый этап корректировки, который проводится в феврале, традиционно соотносится с уровнем инфляции за предыдущий год и служит основным механизмом защиты пенсионеров от обесценивания их доходов.
Второй этап индексации, запланированный на апрель, по его словам, предусматривает внедрение нового ключевого элемента — дополнительной корректировки, основанной на прогнозируемых доходах Социального фонда. Такой подход открывает возможность для более динамичного повышения пенсий, позволяя их росту опережать темпы увеличения потребительских цен и тем самым обеспечивать пенсионерам более устойчивый уровень материального благополучия.
— Однако окончательный вердикт о достаточности темпов индексации можно будет вынести лишь постфактум, — считает Сергей Гришунин. — Ключевым критерием станет сопоставление итогового процента прироста с фактической инфляцией 2027 года. Опыт прошлых лет — например, дополнительная индексация в 2025 году, — показывает, что правительство готово к точечным коррективам, если первоначальный рост не успевает за реальным ростом цен, но есть риск, что повышения не догонят уровень инфляции.
Экономическая ситуация в стране и темпы роста доходов федерального бюджета играют ключевую роль в определении возможности более значительного увеличения выплат, заявил «Известиям» глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов. Несмотря на запланированные изменения, для дальнейшего повышения благосостояния пенсионеров необходимо продолжать совершенствование пенсионной системы, увеличивать реальные доходы работающих граждан и укреплять стабильность экономики, поскольку от этого напрямую зависит объем поступлений в Пенсионный фонд и, следовательно, возможность более ощутимого роста пенсий в будущем.
«Известия» направили запросы в Минтруд и Социальный фонд, но на момент публикации ответы получены не были.