Рубль в тисках геополитики. Каким будет август 2025 года на валютном рынке

«На наш взгляд, геополитический трек может определить лишь то, каким темпом рубль будет ослабляться в перспективе ближайших недель и месяцев», считает аналитик.
В этом смысле характерно, как отреагировал курс рубля на договоренность о встрече лидеров РФ и США: он лишь незначительно укрепился, тогда как индекс акций Мосбиржи за три сессии подлетел на 7%, к 3000 п., а индекс гособлигаций RGBI вышел к максимумам с января 2024 года над 121 п.
Рубль очень сдержанно реагирует на улучшение общего сентимента к рублевым активам. Это связано с тем, что против нацвалюты начали играть фундаментально негативные факторы, такие как снижение ключевой ставки и сезонные изменения платежного баланса, добавил специалист.
По данным ЦБ, российский экспорт в январе-июне 2025 года составил $196,1 млрд, это почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время импорт в Россию за тот же период составил $138,7 млрд, что на 1% г/г больше.
Также эксперт отметил, что ожидает снижение ключевой ставки к концу года может быть понижена до 14−16%.
При позитивных итогам саммита на Аляске валютные курсы могут в августе оставаться недалеко от текущих значений, но все равно будут проявлять склонность к росту — доллар во второй половине месяца мы ждем на уровне 80−81. «Если же внешние сигналы снова ухудшатся, то ослабление рубля может быть оказаться чуть более интенсивным — в район 82−83 к началу осени», — добавил он.
