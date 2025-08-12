Рубль в тисках геополитики. Каким будет август 2025 года на валютном рынке

При позитивных итогам саммита на Аляске валютные курсы могут в августе оставаться недалеко от текущих значений, но все равно будут проявлять склонность к росту — доллар во второй половине месяца мы ждем на уровне 80−81. «Если же внешние сигналы снова ухудшатся, то ослабление рубля может быть оказаться чуть более интенсивным — в район 82−83 к началу осени», — добавил он.