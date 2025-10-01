Ричмонд
Рубль в сентябре заметнее других валют подешевел к доллару

Российский рубль, филиппинское песо, казахстанский тенге и индонезийская рупия заметнее других валют подешевели к доллару в сентябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, с конца августа рубль подешевел к доллару на 3,1%. В первую тройку вместе с ним вошли филиппинское песо и казахстанский тенге, чьи курсы ослабли на 1,9%, а сразу за ними следует индонезийская рупия, курс которой просел на 1,7%.

Кроме них, в первую пятерку валют, чей курс несколько снизился к доллару, вошли индонезийская рупия (на 1,6%) и канадский доллар (на 1,2%).

При этом с начала года рубль, напротив, укрепился к «американцу» практически на четверть (на 22,7%), что стало самым заметным показателем среди проанализированных валют.

В число наиболее укрепившихся к доллару валют по итогам сентября вошли колумбийское песо (на 2,4%), южноафриканский ранд и венгерский форинт (на 2,1%), а также бразильский реал (на 1,9%).

Также заметную положительную динамику показали мексиканское песо (на 1,8%) и пула Ботсваны (на 1,6%).

